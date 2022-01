¿Son las playas verdaderos focos de contagio?

Percy Mayta-Tristán

Dir. Investigación U. Científica del Sur

“Se debe regular el aforo”

Las playas, así como los parques y espacios públicos al aire libre, son los lugares donde hay menor riesgo de contagio por el coronavirus, pues al transmitirse por aerosoles, la ventilación hace menos probable entrar en contacto con el virus. A diferencia de los lugares cerrados y mal ventilados que son los otros puntos de reunión y celebración como las discotecas, bares o casinos, las aglomeraciones de personas sí son un riesgo, inclusive en espacios abiertos, por lo que la medida no debe ser prohibirlos sino regular el aforo. Lamentablemente, nuestras ciudades no se han pensado para el disfrute del ciudadano y contamos con pocos espacios públicos gratuitos y accesibles. Esta pandemia es la oportunidad para que las autoridades locales trabajen por generar más y mejores espacios, y que los ciudadanos seamos vigilantes de que lo hagan. Habilitar nuevas playas, quitar las rejas de los parques, peatonalizar pistas, acondicionar nuevos espacios no solo ayudarán a reducir la transmisión del Covid-19, también contribuirán a la salud mental de nuestra población.

Leslie Soto

Infectólogo Hospital Cayetano Heredia

“Se rompe el distanciamiento social”

Para la protección que tenemos contra la infección por el SARS-CoV-2 que causa el Covid-19 contamos con cinco armas: uso de doble mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, estar en espacios abier- tos y ventilados y vacunación completa. Cuando una de ellas no se cumple, la posibilidad de infección está presente si hay alguien infectado. La playa es un espacio abierto, bien ventilado, pero, desafortunadamente, se rompe el distanciamiento social. Las personas están apiñadas tanto en la arena como en el mar. La mascarilla se humedece con la brisa marina y el sudor de las personas la moja: ante estos hechos ya no hay una mascarilla útil que proteja. Por todo esto, estoy de acuerdo con el cierre de las playas por fiestas y debería haber más días de restricción y mejor control en las mismas. El Año Nuevo trae celebración con alcohol y una persona con copas de más no respeta ningún tipo de restricción. Esta variante ómicron tiene una tasa básica de reproducción (Ro) de 10, una persona infectada contagia a otras 10. Debemos tener más cuidado.

Gabriel Carrasco Escobar

Instituto de Medicina Tropical- UPCH

“Es imperativo gestionar el uso de estos espacios”

Hemos aprendido que cualquier espacio (público o privado) es potencialmente un foco de contagio. La evidencia de que una de las principales vías de contagio son los aerosoles (microgotas que se suspenden en el aire) cambió los controles de transmisión que se deberían aplicar. Durante toda la pandemia, la disminución de focos de contagio se logró mediante la combinación de múltiples estrategias. Dentro de ellas, compartir ambientes en espacios abiertos con buena ventilación implica un riesgo sustancialmen- te menor que realizar las mismas actividades en espacios cerrados. En ciudades como Lima que tiene 2,7 m2 de áreas públicas de esparcimiento por habitante –es decir, tiene tres veces menos área que lo recomendado por la OMS– es imperativo gestionar el uso apropiado de estos espacios en lugar de restringir su acceso. Su cierre afecta de forma inequitativa a sectores de la población con menor acceso a estos espacios y que son también los que tienen menores recursos para afrontar esta pandemia. Es importante entender que la crisis de espacios públicos es, a su vez, una crisis de salud pública.