Los mitos y las emprendedoras

No todos son fanáticos. Muchos de los peruanos que todavía no se han animado a vacunarse no lo han hecho porque tienen dudas sobre la seguridad de las dosis que se aplican en el país. Los antivacunas han hecho su trabajo, propalando medias verdades o directamente mentiras y sembrando la semilla del miedo y la desconfianza. Con ellos, que son un grupo minoritario y fanático, no se puede razonar. Pero a los que dudan sí se les puede presentar argumentos que rebatan los mitos y las noticias falsas. ¿Qué dicen los expertos sobre los efectos secundarios? ¿Qué dice la ciencia? ¿Hay pruebas de que las vacunas modificarán nuestro ADN o nos convertirán en imanes andantes, fáciles de controlar a distancia con la tecnología 5G? Quizás la mayor prueba de que los miedos fomentados por los fanáticos son infundados sea saber que más de cuatro mil millones de personas en el mundo ya tienen al menos una dosis hasta el día de hoy y que hasta ahora no hay un solo caso certificado de alguien que haya visto afectada su fertilidad o que haya sufrido mutaciones en sus genes. Ni uno solo.

Panetones La cercanía de la Navidad ha despertado la creatividad en distintas aficionadas a la repostería que ahora experimentan con un producto infaltable en nuestras mesas de fin de año: el panetón. Desde luego, está claro que el viejo pan dulce que nos acompaña desde hace décadas no es algo de lo que se deba abusar, es por lo general una bomba de azúcar. Pero a favor de las experiencias artesanales que presentamos en esta edición hay que decir que están libres de los preservantes que abundan en los panetones que se producen en cadena. Y, en algunos casos, sus ingredientes son inesperados y bienvenidos: como el maíz morado o la harina de quinua. Habrá que dejarse llevar. Que sea un gusto solo por esta temporada.