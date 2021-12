Sofía kourtesis, reina del beat

Sofía Kourtesis está fascinada por la historia del zorro Run Run. Como residente en Berlín, la artista peruana ha pasado semanas escuchando sobre el fin del largo mandato de Ángela Merkel en Alemania, algo muy sobrio y racional. Pero ahora que está en Lima, para visitar a su madre, no puede despegarse de la historia de la fuga y captura del famoso zorro andino. Es más, dice que es posible que haga un tema inspirado en él.

Sofía me cuenta todo esto mientras posa para la lente de Gerardo Marín. Hemos terminado una conversación en la que ha resumido su carrera en la música electrónica, un camino que empezó hace doce años en la capital alemana y que, después del lanzamiento de sus tres EP, la ha llevado a colaborar con bandas como Coldplay (en un remix producido a inicios de este año) y con Diplo (en una colaboración lanzada el 2021). Próximamente grabará un tema con el cantautor hispanofrancés Manu Chao y luego hará una gira por los Estados Unidos. En agosto de 2022 será parte del festival This Ain’t No Picnic, donde compartirá escenario con los neoyorquinos de The Strokes y los LCD Soundsystem, máximos exponentes del dance.

Son nombres muy grandes, pero hay más. Esta semana llegaron los reconocimientos. Su tema La Perla, de su EP Fresia Magdalena, figura en el puesto 13 del ranking de las 100 mejores canciones del 2021 elaborado por la revista Pitchfork, por encima de Adele (puesto 39) o Billie Ellish (puesto 52). La revista inglesa NME coloca a la misma canción en el puesto 11 de su ranking de las 50 mejores canciones del año. Y la mítica Rolling Stone ha puesto a otro de sus temas, By Your side, también incluido en Fresia Magdalena, en el puesto 32 de su ranking de las mejores 50 canciones del año.

El Perú como inspiración

¿Por qué no hemos estado atentos a esta carrera tan prometedora? Sofía afirma que prefiere ser anónima en el Perú, pero eso no quiere decir que sea ajena a lo que ocurre en nuestro país. Sus padres y sus esfuerzos han sido su mejor nexo con nuestra historia.

Su padre, Nicolas, de nacionalidad griega, fue abogado de derechos humanos durante el fujimorato. Fue por su trabajo que su familia tuvo que viajar a Alemania, para estar seguros.

Falleció hace dos años. Como un homenaje, Sofía incluyó parte de uno de sus últimos alegatos en “Nicolas”, uno de los temas de Fresia Magdalena. Así, en los cinco minutos que dura la canción, se mezclan las palabras de su padre, voces quechuas, y beats que llaman al baile.

“Mi papá ha influido en la parte vulnerable de mi trabajo. Mi música es bailable, pero también tiene su parte melancólica y se inspira en los sueños. Y mi papá era un hombre al que le encantaba la filosofía y andaba metido en su mundo”, cuenta.

De su madre, Fresia, y de su tía, la exparlamentaria Susel Paredes, destaca su labor como activistas, la pasión con la que han apoyado a comunidades vulnerables y han desarrollado trabajo vecinal en Magdalena.

“Es muy romántico y valioso el activismo de mis padres, pero yo nunca pude hacer lo mismo que ellos porque estaba lejos, nunca salí a las calles. Y no se puede hacer activismo desde las redes. Yo siento que la música es mi manera de hacer activismo”, afirma.

Por eso, de todas las colaboraciones que tiene pendientes, la que más la entusiasma es la de Manu Chao, alguien con quien comparte la manera de abordar los temas de la actualidad.

“Mi filosofía es que no todo termina con un final feliz, pero siempre debe haber esperanza por días mejores. Es mi parte racional, es una cosa muy alemana. Mi papá decía: “Ni muy feliz ni muy triste. Hay que ir al medio, gozar un poco de la felicidad o estar preparada para algo negativo. Me quedo con eso”.