¿La especie humana está rumbo a la extinción?

Manuel Pulgar Vidal

Líder Global de Clima y Energía WWF

«La tierra pasó por 5 procesos de extinción masiva»

Extinción es un término que en su literalidad puede entenderse como desaparición y determinar, como consecuencia, vacío, a diferencia de quienes lo entienden como un fenómeno natural que forma parte de la evolución. Así, la afirmación del científico Henry Gee sería “catastrofismo apocalíptico”, más aún cuando en los más de cuatro mil quinientos millones de años de la Tierra, esta ha atravesado por cinco procesos de extinción masiva que han sido el origen de la evolución de las especies. Pero siendo justos, es claro que Gee plantea su escenario hacia la extinción en factores que no estuvieron presentes en las extinciones prece- dentes. Nos plantea una extinción de fuente humana. Por ello, y reconociendo el cambio significativo de las características del planeta al 2100, cabe hacerse la pregunta: ¿el camino irremediable de nuestro accionar es la extinción total o seremos capaces de regular nuestra conducta, revertir el proceso y lograr la resiliencia? Me inclino por lo último y mantengo mi optimismo en las decisiones adoptadas hacia la decarbonización y la reversión en la tasa de pérdida de la naturaleza.

Silvana Baldovino

Directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas SPDA

«Debemos cambiar nuestra visión de desarrollo»

¿Estamos camino a extinguirnos? Todo apunta a que sí, porque estamos destruyendo nuestros hábitats. Solo en Perú deforestamos unas 150 mil hectáreas de bosques al año. Además, sobreexplotamos el mar, contaminamos los ríos y preferimos las actividades extractivas a otras más sostenibles. No tenemos una real visión de futuro, actuamos como si los recursos naturales duraran para siempre. El Perú es el segundo país con una mayor extensión de selva amazónica, pero estamos dejando que la minería ilegal, el cultivo a gran escala y la contaminación por derrames de petróleo destruyan estas reservas de vida que te- nemos los seres humanos. No hay avances importantes en la lucha contra estas amenazas a pesar de que hemos firmado compromisos internacionales, tampoco hay un compromiso fuerte de parte de los gobiernos que toman la protección del ambiente como un tema secundario. Nos encontramos cerca al punto de no retorno, pero podremos reponernos si generamos cambios en nuestra visión de desarrollo.

Héctor Aponte

Biólogo investigador Universidad Científica del Sur

«Aprendamos de los errores del pasado»

Muchas civilizaciones humanas del pasado han colapsado fruto de la mala administración de su entorno. Por ejemplo, los mayas de Mesoamérica y las civilizaciones que ocuparon la Isla de Pascua desaparecieron debido a cambios ambientales y/o el dete- rioro de sus recursos naturales. Ello no significó el fin del humano como especie sino la reinvención de nuestro estilo de vida. Con la información científica que se está generando debemos cultivar la conciencia ambiental necesaria para proteger a los ecosistemas de la Tierra para nuestra subsistencia. Esto nos obliga a proponer e implementar formas más sostenibles y amigables con el planeta. La medicina y la tecnología avanzan también a pasos agigantados (la velocidad con la que se han desarrollado las vacunas para la Covid-19 es un ejemplo de ello); si enfocamos este desarrollo en generar un mayor bienestar y no en acumular más capital, lograremos mantenernos sobre la faz de la Tierra por mucho más tiempo. ¿Estamos rumbo a nues- tra extinción? Estoy seguro de que sí; pero, si aprendemos de los errores del pasado y de los avances científicos, no creo que nuestra especie se extinga en un futuro cercano.