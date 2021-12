La hora de los pequeños

Hasta el 2 de diciembre en el Perú más de 135 mil menores de edad se habían contagiado de Covid-19 desde que comenzó la pandemia. Según los datos de la ONG Terre des Hommes Suisse, de ellos 1,161 habían fallecido. Una proporción baja, si miramos las cifras globales. Pero si nos detuviéramos en las historias individuales, una terrible tragedia.

Con la vacunación a los adolescentes encaminada, el Ministerio de Salud ha anunciado que los siguientes serán, ahora, los chicos de entre cinco y once años. Esos niños y niñas que necesitan retornar a las aulas y recuperar cuanto antes el tiempo perdido, pero, al mismo tiempo, requieren hacerlo de forma segura, para no convertirse en agentes que llevarán el virus a sus padres y abuelos. La fecha en la que les tocará vacunarse se anunciará pronto. Mientras tanto, todo lo que hay que saber para ir tranquilos lo encontrará en esta nota.

1.- ¿Por qué debemos vacunarlos?

“Es verdad que los niños no se infectan tan seguido como los adultos”, dice la pediatra Theresa Ochoa, directora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, “y que tampoco hacen enfermedad severa. Pero si no se vacunan, se quedarán como huéspedes del virus y podrían ayudar a que se perpetúe la transmisión”. “Si no los vacunamos, vamos a tener el virus circulando entre ellos”, dice, por su lado, el pediatra e infectólogo Eduardo Verne, “y no vamos a erradicar totalmente la enfermedad”. Ochoa recuerda que en este grupo de edad hay muchos chicos con comorbilidades que podrían enfermar gravemente y que podrían hacer colapsar las unidades de cuidados intensivos pediátricas. Además, dice, puede que no tengan infecciones severas, pero podrían padecer el llamado “Long Covid”, con secuelas que podrían durar varios meses. Verne insiste en el riesgo de que sean agentes de transmisión: “los niños suelen visitar a sus abuelos y puede que estos estén vacunados, pero como la vacuna no es cien por ciento segura, podrían enfermar seriamente”.

2.- ¿Qué vacuna les aplicarán?

Comirnaty, la vacuna de Pfizer-BioNTech, es la única vacuna de uso pediátrico que ha sido aprobada tanto por la FDA como por la Agencia Europea del Medicamento. Gabriela Jiménez, directora de Inmunización del Ministerio de Salud, dice que el gobierno está en coordinaciones con el consorcio para adquirir ocho millones y medio de dosis, las cuales serán aplicadas a una población de cuatro millones 300 mil niños y niñas de entre cinco y once años. Hay otras farmacéuticas, como Moderna, que también han desarrollado vacunas para menores y no se descarta que, cuando consigan la autorización de las reguladoras de medicamentos, el Perú pueda adquirirlas en el futuro. En otros países a los chicos se les están administrando dosis de 10 microgramos, un tercio de la que se usa para el resto de grupos de edad. Aunque Jiménez prefirió no adelantar información, es probable que se haga lo mismo en el país.

3.- ¿Cuándo les toca vacunarse?

Aunque hace unas semanas, Gabriela Jiménez, la directora de Inmunizaciones, dijo en RPP que se comenzaría a vacunar a los menores de entre cinco y once años en enero, hace unos días, en diálogo con DOMINGO, prefirió no hablar de fechas y dijo que empezarán “en el tiempo más corto en el próximo año”. En otros países la vacunación a los menores de doce años ya está encaminada. En los Estados Unidos arrancó a inicios de noviembre y en Israel a mediados de ese mes. Chile empezó a vacunar a los niños desde los seis años en setiembre y hace unos días comenzó con los menores de entre tres y cinco años. España, por su lado, empezará a vacunarlos desde el 15 de diciembre.

4.- ¿Cuáles son los efectos secundarios?

“Los chicos no van a tener los efectos adversos moderados que han presentado los adolescentes y los adultos”, dice el pediatra e infectólogo Eduardo Verne. “Generalmente serán efectos leves, como un poco de dolor e inflamación en el sitio de la aplicación, un poco de fiebre o escalofríos, efectos que se van a pasar en el curso de 24 a 48 horas”. “Algunos papás no saben de estas reacciones adversas y pueden pensar que a sus hijos les ha dado el Covid”, dice, por su lado, la pediatra Theresa Ochoa, “pero deben saber que es normal y que son la mejor indicación de que su hijo está respondiendo a la vacuna”. Para su vacuna pediátrica, Pfizer realizó un ensayo con más de 4,600 participantes (31,00 vacunas y 1,538 placebos) y encontró que los efectos secundarios más comunes fueron dolor en el brazo, enrojecimiento e hinchazón, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y/o articular, escalofríos y fiebre, entre otros. Estos fueron más frecuentes luego de la segunda dosis. Hay consenso entre los expertos en que en general estas molestias serán menores y menos frecuentes que en los adolescentes y adultos. Antes que en los efectos secundarios, Gabriela Jiménez prefiere enfocarse en el lado positivo de la vacunación. “Veamos los efectos positivos de la vacuna”, dice, “como, por ejemplo, su efectividad comprobada, que nos permite evitar la infección y desarrollar la enfermedad de forma severa, como lo muestran los datos”.

5.- ¿Qué probabilidades hay de que les dé miocarditis?

Esta es una preocupación natural, tomando en cuenta los casos que se conocieron en algunos países cuando se comenzó a vacunar a los adolescentes, pero, según los expertos, las probabilidades de que los niños de entre cinco y once años desarrollen miocarditis es muy baja. “Sobre todo por el hecho de que esta enfermedad es más rara en los niños de esta edad en comparación con los adolescentes”, apunta Theresa Ochoa. La web de los Centros de Control y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) dice que es una reacción adversa muy infrecuente y cita un estudio que halló que en menores de 12 a 17 años el riesgo de miocarditis después de la segunda dosis de Pfizer fue de 54 casos por cada millón de dosis. “Hay que tener en cuenta que ellos van a recibir un tercio de la dosis que reciben los más grandes”, dice Eduardo Verne, “así que seguramente no tendremos este problema”.

6.- ¿Y qué hay de los menores de cinco años?

Según los cálculos hechos por la ONG Terre des Hommes Suisse, de los 1,161 menores de edad que habían fallecido a causa del Covid hasta el 2 de diciembre en el Perú, el 46% tenía cinco años o menos. Un dato terrible, escalofriante. Carmen Barrantes, vocera de esta institución, subraya que, si bien los adolescentes se contagian más, los bebés y los niños pequeños son los que más fallecen. “Necesitamos que el Minsa estudie estos casos y determine qué factores coadyuvan a esta triste realidad”, dice. “Las creencias son diversas: ¿los padres están llegando tarde a los servicios? ¿O van a los servicios y no son priorizados porque no hay un protocolo que responda a esta situación? ¿Tenemos camas UCI suficientes para bebés? ¿Respiradores artificiales suficientes?”. Pfizer-BioNTech viene realizando ensayos de su vacuna en niños menores de cinco años y en setiembre anunció que los resultados estarían listos a fin de año. Los más optimistas piensan que podría estar lista en los primeros meses del 2022. De ser así, los bebés peruanos –que ya reciben sus pentavalentes y antineumocóccicas– también quedarán protegidos del virus.