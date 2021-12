Tony Succar, el nominado

Antes de lanzar Live In Perú, el álbum con el que acaba de ser nominado por primera vez a los Grammy 2022, Tony Succar colapsó por estrés, entró en depresión y hasta fue hospitalizado. Encandilado por la perfección, quería que su trabajo sonara como un disco de estudio aun cuando se trataba de un concierto en vivo grabado en el Teatro Nacional. Esa noche, el peruano que emigró a Estados Unidos cuando era niño logró unir 19 temas de su disco Más de mí, con el que ganó dos Latin Grammy, y de Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson, en el que versionó temas del rey del pop con temática latina, y que fue descalificado por la academia por presentar más canciones en inglés que en español.

Seis años después, la organización estadounidense le abre las puertas para que compita por el gramófono dorado al mejor disco de música tropical. Al frente tiene a Salswing!, de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orchestra; En cuarentena, de El Gran Combo de Puerto Rico; Sin salsa no hay paraíso, de Aymée Nuviola; y Colegas, de Gilberto Santa Rosa. “Para mí es cerrar el círculo de una aventura en la que me enfrenté a muchos obstáculos que me produjeron hasta depresión”, ha dicho el percusionista peruano que estudió música en la Florida International University y es colaborador de numerosos artistas de jazz y música latina.

Live In Perú, lanzado en todas las tiendas digitales, es el disco más peruano de su trayectoria (el único extranjero que lo acompañó en esta aventura fue un músico cubano radicado en Miami): convocó a los artistas Jean Rodríguez, Ángel Lopez, Debi Nova, Daniela Darcourt, Fernando Vargas, César Vega, Gian Marco, Maribel Díaz y Grupo 5, además de una orquesta de 35 integrantes, todos nacionales. Es una entrega que fluye entre landó, festejo, salsa y cumbia al lado de versiones de ‘Billie Jean’ (Michael Jackson), ‘Será que no me amas’ (Luis Miguel), ‘A puro dolor’ (Son By Four) y ‘Uptown Funk’ de Mark Ronson y Bruno Mars.

“Recién me están empezando a conocer —ha celebrado el productor—. Y, aunque no hubiera sido nominado, igual estuviera contento porque mi carrera ha crecido mucho en Perú, que es lo más importante para mí”. Dentro de poco estrenará el primer sencillo del disco de Mimi Succar, su madre, quien será jurado de TV luego de que él decidiera hacer una pausa para concentrarse en otros proyectos (un disco con La India, por ejemplo). Su reciente nominación ha coincidido también con su paternidad. “Mi prioridad es ser buen padre y buen esposo”, ha resaltado Succar, metódico y apasionado. En la casa que acaba de adquirir construirá su propio estudio, el habitáculo que lo pone más feliz. (