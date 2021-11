El compromiso de Janick Maceta

AJanick Maceta no la puso triste el haber quedado como segunda finalista en el concurso Miss Universo 2020 sino que está agradecida de haber podido estar en ese escenario y- respondiendo a una pregunta que le hicieron- haber logrado dar un potente mensaje a favor de las mujeres que son víctimas de abusos y violencia. Su respuesta fue vista por millones de personas en todo el planeta.

“Admiro su fuerza. Ellas son sobrevivientes. Yo he estado allí también. Me volví en la heroína de mi propia historia. Por eso me dediqué a salvar a niñas de ser víctimas. Son sobrevivientes, son heroínas. [...] Jamás deben dejar que silencien sus voces”, dijo esa noche.

Ahora, muchos meses después, Janick rememora: “Ese mensaje dio la vuelta al mundo y lo han traducido a un monton de idiomas. Es importante que empecemos a tener esas conversaciones que, aunque incómodas, son necesarias. Se puede lograr un cambio y que más personas se sumen a causas que están muy abandonadas en este país”.

Janick encontró en los concursos de belleza una plataforma para poder hablar de temas que le interesan. Hace dos años que también impulsa la ONG Little Heroes Perú, con la que brinda apoyo sicológico y legal, a niños y niñas que han sufrido abuso sexual. Todo el año de su reinado lo usó para visitar albergues de varias regiones del país y establecer alianzas con instituciones que trabajan en el tema.

“Hay una organización que se llama Iades Blansal, que trabaja con niños hace más de veinte años con ayuda del gobierno alemán. Estamos en una alianza con ellos. También tenemos contacto con la red de albergues de todo el país. Buscamos impulsar la implementación de más cámaras Gessel para que los niños tengan el espacio adecuado para denunciar y empiecen su proceso de sanación”, explica.

La exreina de belleza comenta que los casos son muchos y en regiones como Arequipa y Piura apenas hay una cámara de este tipo. No se trata solo de dinero para construirlas sino que el problema va más alla: parece no haber interés de las autoridades en invertir en ellas. “Es un problema de hace muchos años. Algo pasa en el sistema que no permite que este tema avance”, dice. Y debería preocuparnos.

Pero ahí no acaba su compromiso. Janick es modelo e imagen de varias marcas conocidas y por estos tiempos participa de la campaña “She Moves Us’, un proyecto de Puma que busca ayudar a las mujeres a empoderarse, conectarse e inspirarse juntas para poder alcanzar sus propias metas. Está entusiasmada con este activismo, porque las propias marcas están interesadas en impulsar sus proyectos.

Así lo explica: “Es bonito que empresas tan grandes me pregunten: qué podemos hacer para ayudarte. Siempre trato de lograr alianzas que causen un impacto positivo”.

Mundo musical

Hace unos días, el canal 2, Latina, anunció que nuestra ex Miss Perú iba a ser uno de los cuatro jurados en el programa de canto e imitación Yo soy, grandes batallas al lado de Kathya Palma, Jorge Henderson y Maury Stern. Muchos se mostraron extrañados de que la reina de belleza fuera juez en una competencia de canto.Ella responde, sonriente, en buena onda:

“Hay muchas cosas que la gente no sabe de mí. Me encasillaron en una sola cosa, que era la de Miss Perú y Miss Universo. Siento que no leyeron mi biografía. He dicho en muchas entrevistas que estoy en el campo de la música laborando hace más de cinco años”.

Janick ha trabajado en el Manhattan Center Studios y allí participó de las producciones de verdaderas estrellas de la música. Llego allí por una pasantía que persiguió dos años, la contrataron y su primera sesión fue con Akon. Se dijo: “esto valió la pena”. Ahí participó de extensas sesiones de grabación que podían terminar de madrugada. Apenas horas más tarde debía volver al estudio para otra sesión.

“He trabajado en las producciones de artistas grandes comoLady Gaga, Jennifer López, o la New York Filarmonic. Para Steven Spielberg, grabamos la música y los cantantes de West Side History. Los grabamos en dos tiempos, para la pregrabación y luego, ya con las imágenes, perfeccionamos la musicalización”, cuenta.

No es el único vínculo de Janick con la música. También es cofundadora de la disquera Top of New York Music, un proyecto que le da las herramientas a artistas emergentes de música urbana para trabajar en su material y mostrarse al público. Hace poco firmaron al peruano Renzo Tipacti y lanzaron su album Textures.

“Top of New York Music es un proyecto reciente. Tenemos el estudio, tenemos la producción y la distribución. Apoyamos y vamos a darle lo que necesitan a figuras emergentes porque el costo de hacer música es muy alto: alquiler de estudios, contratar un ingeniero, tener un productor, es costoso. Hay mucho talento, pero los artistas no pueden costear sus producciones”, explica.

Con esos antecedentes, no es extraño que Janick haya sido llamada a Yo soy, grandes batallas. “¿Cómo te sientes en esta nueva experiencia en TV?”, preguntamos.

“Siempre me he sentido tranquila frente a cámaras, pero ahora no es solo eso sino ayudar a los participantes a seguir mejorando en la competencia. Es una experiencia distinta, pero he tenido la oportunidad de conocer y trabajar con los jurados y todos me han recibido con los brazos abiertos. Me da mucha pena cuando tengo que eliminar a un participante, o si debo elegir a alguien, porque para mí todos son buenos”, explica.

A Janick le gusta todo tipo de música, incluso aquella de idiomas que no entiende. Y grupos como We the Lion, La Sarita o Los Mirlos. La música es otro más de sus intereses. Tiene muchos y también mucho por hacer.