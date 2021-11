¿Se debe restringir el ingreso de los no vacunados a espacios cerrados?

Gabriel Carrasco Escobar

Epidemiólogo UPCH

«No es suficiente afinar estrategias restrictivas»

La pandemia aún no ha terminado y seguimos viendo dinámicas bastante complejas en países con coberturas de vacunación mayores a la del Perú. Si bien es cierto, las vacunas funcionan principalmente para prevenir el desarrollo de enfermedad grave y muerte por COVID-19, los vacunados tienen menor probabilidad de infectarse e infectar a otros. Esto convierte a la población no vacunada en un grupo de alto interés para la salud pública dado su alto potencial de sostener y ser víctimas (graves) de esta pandemia. El mundo ha transitado a una etapa donde las estrategias para combatir la pandemia son cada vez más finas y responden a contextos y poblaciones específicas. Dado que la OMS reconoce que en ambientes cerrados y poco ventilados la transmisión por aerosoles incrementa de forma notable el riesgo de contagio y que actualmente la mayoría de los casos de COVID-19 se detectan en personas no vacunadas, la implementación de la estrategia de restringir el acceso de los no vacunados a espacios cerrados es pertinente. Es impor- tante mencionar que no es suficiente solo afinar las estrategias restrictivas sino también ampliar el repertorio de acciones para conocer mejor y expandir la cobertura de vacunación en este grupo de riesgo.

Alicia Abanto

Defensoría del Pueblo

«Nuestro marco normativo lo faculta»

Tenemos dos leyes: la 31091 señala que la vacunación contra la COVID-19 es voluntaria; no obstante, la 26842 permite limitar los derechos de las personas en favor de la salud pública. Por tanto, nues- tro marco normativo faculta a limitar el ingreso a lugares cerrados a las personas no vacunadas pues, todo parece indicar, que el riesgo de contagio es más alto entre ellas. Además, se viene produciendo una mayor mortalidad y gravedad de este grupo en los hospitales. Si no aumentamos la vacunación, nuestro precario sistema de salud colapsará nuevamente. Esto perju- dica a los pacientes de otras enfermedades porque hace difícil o imposible el acceso a servicios como cirugías e inclusive a chequeos médicos. Sin embargo, la renuen- cia a la vacunación no debe ser abordada solo con restricciones a los derechos de las personas sino debe acompañarse de otras estrategias de persuasión. Es legítimo que se otorguen ciertos incentivos para completar la vacunación, pero también es necesario que las restricciones impuestas sean razonables para que no se conviertan en vulneraciones de derechos. Las vacu- nas salvan vidas. Debemos hacer el mayor esfuerzo.

Juan José Calle

Asoc. de Centros Comerciales del Perú

«La norma ya fue aprobada y la acataremos»

Reconocemos el esfuerzo que el Minsa realiza para cerrar la brecha de los no vacunados o aquellos a los que les falta una dosis. Esto es fundamental para asegurar la protección de la población. Las cifras demuestran que el 85% de los enfermos en UCI son, precisamente, los no vacunados. De parte de los centros comerciales implementamos medidas positivas para motivar la inmunización como centros de vacunación, campañas de comunicación o sorteos, con buenos resultados. La norma del Minsa, que establece la prohi- bición del acceso a aquellos que no muestren el carné de vacunación, ya fue aprobada y nosotros la acataremos, al igual como hicimos con todos los protocolos y requisitos exigidos para la operación. Sin embargo, es muy importante que la implementación se realice de manera inteligente para evitar colas interminables que generan aglomeraciones ponien- do en riesgo a los visitantes. Una alternativa, siguiendo los ejemplos de otros países, es exigir esta medida solo para aquellos lugares donde las personas se retiran la mascarilla tales como bares, restaurantes, cines, entre otros. O que la revisión del carné de vacunación se realice al ingreso de las tiendas que tienen un menor aforo, evitando así la concentración de gente en el ingreso principal.