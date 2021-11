El ensayo y el museo

Vacancia. No sorprende que los grupos políticos que fueron derrotados en la segunda vuelta de junio de este año propongan ahora una antojadiza moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Y no sorprende, entre otras cosas, porque nunca aceptaron que un partido improvisado pudiera vencer a toda la millonaria maquinaria que pusieron en funcionamiento durante el proceso electoral. En su afán por conseguir algo que aritméticamente no podrán alcanzar, porque les faltan votos en el Parlamento, han puesto en marcha un globo de ensayo que probablemente tenga el objetivo de ayudarles a calcular sus fuerzas dentro y fuera del hemiciclo. Pronto aparecerán comunicados de “ilustres” y “espontáneos” que tratarán de orientar a la opinión pública en sentido favorable a la vacancia y hasta alguna encuesta se colará en el escenario político. Son los malos modales de los perdedores, que pudiendo hacer un control político responsable de las acciones erráticas y contradictorias de este gobierno, prefieren desbaratarlo todo para ver si se ganan alguito en medio del caos.

MUNA El Museo Nacional del Perú (MUNA) de Pachacámac presenta como una de sus muestras inaugurales “En busca de algo perdido... Perú, un sueño”, un conjunto de piezas, de distintas expresiones artísticas y contemporáneas, que invita a reflexionar sobre el recorrido de nuestro país en sus 200 años como república. Domingo estuvo esta semana en las instalaciones del MUNA y pudo apreciar esta propuesta ecléctica que cierra, de alguna manera, los homenajes al Bicentenario de nuestro país desde el punto de vista de las artes plásticas.