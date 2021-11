Retratista en Nueva York

A Marco del Río siempre le sorprende que un desconocido lo contacte y le pida hacer una sesión de fotos en algún lugar conocido de Nueva York. “¿Cómo me ubicaste?” pregunta algunas veces. “Busqué en redes ‘fotógrafo en Nueva York’ y apareciste tú y otros más. Pero me gustó tu trabajo”, le responden algunos. La mayoría son turistas de otras ciudades, como California o Texas, o incluso personas de otros países.

Apenas este 2021 empezó a hacer fotos en Times Square, en Manhattan, uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad que nunca duerme y el éxito le ha sonreído. En eso ha tenido mucho que ver su cuenta de Instagram, donde sube su trabajo. Allí se pueden ver sus fotos casuales, elegantes, divertidas o al estilo paparazzi. “Aprendí que las etiquetas o “hashtags” que pones, son los que hacen que la gente te encuentre y pida una sesión”, cuenta.

Ahoya ya no solo hace fotos en Times Square sino en varios lugares de Nueva York. En su Instagram puede verse la leyenda: “I promise you the best portrait ever in NYC” (Te prometo el mejor retrato de todos los tiempos en NYC”). Además de Times Square, retrata gente en Central Park, en el Puente de Brooklyn y la zona de Dumbo. En sus fotos hay turistas, grupos de amigos, escenas románticas. En la última semana hizo cuatro pedidas de mano.

Como anécdota cuenta que un día se cruzó con la cantante peruana Anna Carina Copello, quien por esos días tenía presencia en un cartel publicitario de Times Square. Le hizo una sesión en el lugar y quedó encantada. La foto espectacular que abre esta nota se hizo ese día.

Empezar de cero

Las cosas no fueron tan sencillas al principio. En el Perú, Marco fue reportero gráfico de varios medios de comunicación -entre ellos La República- y profesor de fotografía en dos universidades limeñas. Hace cuatro años que llegó con su familia a Estados Unidos y durante los tres primeros hizo trabajos que no tenían nada que ver con lo que hacía en nuestro país.

En un inicio trabajó disfrazado de varios personajes en Times Square: fue Batman, fue el Capitán América y otros superhéroes más. La gente se fotografiaba con él. Cuando llegó la pandemia del COVID-19, el lugar quedó desierto, se cerró el turismo y debió buscar otro trabajo. Así que primero trabajó en construcción y después en una empresa de mudanzas.

“Por la pandemia mucha gente se fue de Nueva York porque no podían pagar los alquileres o porque el contagio era alto. Había muchas mudanzas, pero luego todo empezó a normalizarse. Llegaron las vacunas y el turismo volvió. Yo estaba vacunado y me dije. ¿Por qué no hacer lo que sé hacer?”. En marzo, cogió su cámara y fue a Times Square a ofrecer sus servicios de fotógrafo a la gente que pasaba por ahí.

“Lo hice por dos fines de semana, me fue bien y decidí renunciar a mi trabajo anterior. Ahora esto es lo que hago”, explica.

Su ojo entrenado hizo que su trabajo se notara en poco tiempo. Cuenta que a veces fotografiaba a turistas desprevenidos que pasaban por ahí y les mostraba las imágenes. Les gustaba y se hacían una sesión con él. Otras veces veía que algunas personas se fotografiaban con el smartphone, él tomaba una foto y les mostraba la diferencia que ofrece una cámara profesional. Y se retrataban con él.

Le ha ido bien, ahora tiene un estudio en casa y lo contactan para ir a lugares emblemáticos de “la gran manzana” para hacer sesiones. Incluso lo han llamado de Indonesia para hacer fotos a los carteles de marcas de ese país que aparecen en Times Square. Marco dice: “Nueva York es una ciudad turística. Y mientras haya turismo habrá trabajo”. Nadie podría negarse a una foto en la ciudad más cosmopolita del mundo.