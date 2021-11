Selva peruana para gamers

La industria de desarrollo de videojuegos en el Perú crece cada vez más. Muchos proyectos peruanos han sido reconocidos a nivel mundial y Tunche es uno de ellos. Fue el primer producto nacional en ser exhibido en el exclusivo Tokyo Game Show en el 2019. Incluso, la importante revista Polygon lo incluyó en la lista de los 21 videojuegos más esperados del 2021.

La idea nació en el 2017, luego de que Luis Wong, director de LEAP Game Studios, se obsesionara con nuestra selva luego de un viaje de descanso. Desde aquella fecha, su compañía se concentró en diseñar un juego en 2D, maravillosamente dibujado a mano, y con una historia y ambientación inspiradas en la flora, fauna y cultura amazónica.

El videojuego cuenta con cinco personajes: Rumi (una hechicera), Qaru (el niño pájaro), Pancho (un músico), Nayra (una guerrera) y Hat Kid (invitado del videojuego A Hat in Time). Cada personaje tiene diferentes habilidades y motivaciones: algunos son más rápidos, otros son más fuertes, otros tienen diferentes ataques especiales que iremos descubriendo conforme avancemos en el juego. El objetivo es restaurar la paz en la selva amazónica, para ello debemos enfrentarnos a numerosos animales y “jefes” inspirados en leyendas de la selva. Además, de fondo escucharemos sonidos de percusión y viento típicos de esta zona del Perú, y hasta una cumbia amazónica.

Tunche tiene la opción multijugador. De esta manera, se puede disfrutar de esta aventura en compañía de tres amigos más. El juego está hecho bajo el estilo roguelike. Es decir que si mueres durante la partida, tendrás que empezar otra vez desde el inicio. Esto puede parecer frustrante, pero luego veremos que mientras más tiempo pasemos jugando, más habilidades desarrollará nuestro personaje, lo que le permitirá atravesar más rápido las campañas.

Sin duda, Tunche no es un juego fácil. Será todo un reto para cualquiera que decida restaurar la paz en el mundo amazónico. El juego ha sido traducido a 9 idiomas y en su estreno, el 2 de noviembre, alcanzó el primer puesto en la lista de videojuegos de la famosa plataforma Steam (la más usada para comprar videojuegos para computadora), convirtiéndose en el primer juego peruano en entrar a ese ranking. Este videojuego se presenta como la mejor excusa para dar a conocer el patrimonio cultural del Perú y demostrar que los desarrolladores nacionales pueden alcanzar grandes objetivos. Tunche está disponible en PC, Xbox One y Switch. En el 2022 tendrá una versión para PS4, pero todavía no hay una fecha definida. (Brandon Távara)