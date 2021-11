¿Es momento de relajas los protocolos sanitarios?

Jesús Valverde

Médico intensivista

«No confiemos en el descenso de casos»

El temor de un enemigo invisible muy contagioso, que golpeó fuertemente nuestro sistema de salud, nos hizo extremar las medidas de bioseguridad sanitaria. A nivel hospitalario, el uso de mameluco y guantes no demostraron ser medios de prevención eficientes para cortar la cadena de transmisión en el personal de primera línea, por lo que solo se debe mantener la protección oronasal con máscaras. Esto se sabe desde inicios del 2021, sin embargo, el Minsa modificó el protocolo tardíamente generando un inmenso gasto público. Las vacunas siguen siendo la mejor herramienta preventiva, han demostrado reducir la hospitalización y defunción de pacientes infectados. Sin embargo, hay casos de pacientes vacunados con dos dosis en UCI. La infección se debería al relajamiento de medidas de bioseguridad (esencialmente el retiro de mascarilla) en ambientes públicos. Todos quisiéramos retornar a la normalidad, pero ante un imprevisible virus, con variantes que podrían superar la eficacia de las vacunas, las medidas de bioseguridad siguen siendo la más importante estrategia y nuestra población vacunada debería llegar a, por lo menos, un 80%. No confiemos en el descenso de casos, mantengamos nuestras medidas de prevención.

Valerie Paz- Soldán

PhD en salud pública

«Hay que abrir todo y aprender de otros países»

El Perú ha tenido dos olas catastróficas de la COVID-19, con 200 mil muertos y 2.2 millones infectados en total, desde su llegada al país en marzo del 2020. Pero hemos aprendido mucho sobre cómo convivir con el coronavirus que seguirá con nosotros por muchos años. Primero, ya tenemos vacunas con alta efectividad en prevenir infecciones, hospitalizaciones y muertes. Segundo, hay la reciente aprobación de un antiviral que podría ayudar a reducir la severidad de los casos. Y tercero, pero igualmente importante, conocemos las medidas de comportamiento para prevenir la transmisión de este virus: el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y la ventilación en espacios cerrados. ¿Es momento de abrir? La realidad es que casi todo ha abierto, menos la mayoría de los colegios. Estamos en un punto bajo de casos en todo el Perú. En base a esta situación epidemiológica, mi respuesta es que sí podemos abrir todo en este momento, e insisto, particularmente, los colegios. Pero ojo con lo visto en muchos países: al abrir todo, la gente relajó sus comportamientos preventivos y surgieron casos nuevos. Aprendamos de estas experiencias.

Percy Mayta- Tristán

Dir. de Inv. UCS

«La vacuna es la principal medida de prevención»

Para prevenir la COVID-19 se implementaron diferentes medidas, algunas efectivas otras no. Felizmente, el Ministerio de Salud actualizó esta semana el protocolo de prevención proscribiendo el uso de distintos “rituales” que daban una falsa seguridad de protección. El virus se transmite por aerosoles, por lo que el uso de pediluvios, la desinfección de calles o superficies (como rociar alcohol) no previenen la infección y dejarán de usarse, así como la medición de temperatura cor- poral que no discrimina a quien transmite el virus. Tener dos dosis de cualquier vacuna es la principal medida de prevención, hay que asegurar la ventilación de espacios cerrados, el uso de mascarillas (una si es KN95 o similares, y dos si es de tela o quirúrgica), lavado de manos y el distanciamiento físico. Estas medidas nos van a acompañar como obligatorias por más tiempo, probablemente hasta tener el 80% de población total con dos dosis, si es que no hay un cambio en el comportamiento del virus. Las actividades de ocio donde las personas se retiren la mascarilla como sucede en bares, discotecas, gimnasios, conciertos, estadios, entre otros, deberían estar restringidas a personas vacu- nadas o con prueba negativa.