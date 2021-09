Los escritores 2.0 de Wattpad

Carmen Alarcón tiene una doble vida. En su vida offline es Carmen, una chica de 27 años, que trabaja con horarios de home office como cualquier mortal en tiempos de pandemia. En internet su nombre es Valeria E. Garbo. La “E” es por Edith, su segundo nombre de pila. “Me aconsejaron que el seudónimo debe llevar al menos uno de mis nombres”, comenta. En la vida real, no muchos saben que esta joven, adicta al chocolate y a pintarse las uñas, es una estrella en Wattpad. ¿Acaso una nueva red social a lo TikTok?

No, es una plataforma de lectura social, una en la que miles de nóveles escritores de todo el mundo publican artículos, poemas, blogs y, sobre todo, historias de romance juvenil, terror, ciencia ficción, aventura, todo un combo de literatura fast food para el consumo de lectores hambrientos de evasión y emoción, que no pasan los treinta años, y que, según las estadísticas de Wattpad, forman una comunidad de 94 millones en el mundo.

Valeria es wattpader desde 2013, dice que usó el seudónimo porque tenía vergüenza, no quería que se enteren de su faceta de escritora amateur: “Cuando empecé, la literatura juvenil era menospreciada, te decían ‘ah, escribes para adolescentes’, no te daban el mismo valor que la gente que escribe literatura más seria”.

Empezó publicando relatos de magia y criaturas fantásticas, no hay que olvidar que proviene de la generación que creció con las sagas de Harry Potter. Ganó cientos de seguidores, su novela La marca del lobo –que tiene más de un millón y medio de lecturas–, ganó los Premios Wattys 2014, un concurso de la plataforma.

Su instinto de marketera, sin embargo, la encaminó por las novelas de romance juvenil, eran las más leídas en la comunidad, así como los fanfics, esas historias escritas por fans e inspiradas en un famoso. Ahí estaba After, de la estadounidense Anna Todd –la típica historia de amor entre la chica estudiosa y el chico malo de la universidad, personaje inspirado en Harry Styles de One Direction–, la novela se volvió un fenómeno, pasó los mil millones de lecturas digitales, fue un best seller cuando se publicó en papel, se convirtió en una saga y tuvo su película.

Si no sabía del alcance de Wattpad, pregúntele a su hija o a cualquiera de la generación Z, sus jóvenes escritores realmente mueven masas, a veces, enfebrecidas. Lo vimos el sábado pasado en Feria del Libro Lima Lee, la turba de asistentes que causó aglomeraciones eran fans que buscaban un autógrafo de dos wattpaders famosas, la peruana Ximena Renzo, autora del éxito True Colors, y la mexicana Flor Salvador, su novela Boulevard es tan célebre que sus seguidores han creado una petición en Charge. org para que Netflix le haga una serie.

Volviendo a Valeria, se puede decir que con Seduce a mi ex novio (2014) rozó la fama. Tomó el cliché de las comedias románticas: la directora del periódico escolar se enamora del jugador de fútbol más sexy por una apuesta, y ¡bingo!, llegó al capítulo 10 con cien mil lectores, después pasó el millón. No tardó mucho para que sea fichada por una gran editorial como Penguin, que publicó el libro en 2018.

Ese es el sueño de muchos wattpaders: ser descubiertos, ver sus novelas impresas y vivir de las ventas de sus libros, pero el camino no es fácil. En la plataforma publican millones de escritores. “Buscamos mil formas de promocionarnos, son millones de lectores, es como estar en un mall donde hay un montón de tiendas, todos tenemos que buscar las formas de atraerlos a nuestras historias”, dice Phool Anderson Caballero, 25 años, estudiante de administración, cultor de thrillers.

Si la estrategia de Valeria para hacerse conocida fue dejar largos comentarios en las cuentas de escritoras famosas para hacer ruido y jalar la atención de las lectoras a sus historias; Phool paralizó su interés por la poesía y cargó su pluma para las historias de terror interactivas. Su novela de suspenso Tú decides (2018) –que tiene más de 6 millones de lecturas y hoy es una saga— es una suerte de Rayuela en la que el lector ingresa a una casa misteriosa y salta de un capítulo a otro, del 3 al 6, del 8 al 13 y así. La técnica que le ha dado resultados.

Su historia tiene cientos de interacciones, y esa es otra ventaja de la plataforma, los lectores pueden comentar los pasajes de la novela mientras van leyéndola, el escritor puede medir las reacciones de su historia. “Wattpad es una red social, narradores y lectores tienen perfiles, pueden hablarse en privado y chatear en público [...] te alientan, te dicen que tienes potencial, pero también están los fans tóxicos para los que nada está bien”, dice Phool, que no usa seudónimo y cuya influencia más importante fue la novela de John Katzenbach, El Psicoanalista.

Los wattpaders entregan capítulos nuevos cada semana como si sus historias fueran una serie de Netflix. La estrategia de Valeria, por ejemplo, es publicar los viernes por la noche para que sus lectores españoles puedan leerla los sábados. Phool opta por escribir un buen número de capítulos y publicarlos en bloque. Esto solo es posible con constancia: “Hay que trabajar duro. ¿El objetivo? Escribir 2000 palabras diarias como dice Stephen King”, dice.

Si bien la pandemia cerró las librerías y las ferias de libros, Wattpad siguió activo como un mundo paralelo de las letras para los más jóvenes. Mhavel Naveda es una arquitecta de 32 años que vive en Houston, y tiene una docena de libros publicados en Wattpad, dos de ellos fueron fichados por el sello español Nova Casa Editorial y tiene otros títulos a la venta en Amazon. Su saga de Ojos de gato tiene millones de vistas, y próximamente subirá una novela de ciencia ficción, y una historia paranormal.

Tiene una comunidad muy activa de seguidores que le mandan edits –collages animados de sus protagonistas– o fotos de sus pasteles de cumpleaños con las portadas de sus libros. “Tengo fans fieles que creyeron en mí más que yo misma”, dice.

“Los escritores tradicionales nos dicen que somos muy light o que hacemos literatura basura, pero de gustos y colores…”, dice Phool. Carmen, por su parte, asegura que hoy a la literatura juvenil se le está revalorando más: “Es lo que mueve las editoriales”. Y Wattpad le ha dado el empujón.