El ataque y la astronauta

#AvelinoGuillén. La semana pasada, en estas páginas, la historiadora Carmen McEvoy hablaba de una característica cada vez más frecuente de la política nacional, la incapacidad de alcanzar consensos y de respetar las diferencias. “En el Perú -decía McEvoy- lo que predomina es la lógica de la guerra, donde el que tienes al frente no es un compatriota con el que puedes dialogar e intercambiar ideas, sino un potencial enemigo al cual debes destruir para destacar y avanzar tu agenda personal”. En un escenario como el que describe McEvoy no es extraño, pero sí peligroso, lo que ha ocurrido con el exfiscal supremo Avelino Guillén, quien fue víctima de una agresión verbal de parte de simpatizantes de ultraderecha mientras compraba en un supermercado. Lo que debe investigarse es si este hecho es aislado o, por el contrario, es parte de algo planificado con el fin de hostigar a personajes que en su momento jugaron un papel importante en el proceso judicial contra Alberto Fujimori. El Ministerio Público ya ha tomado entre sus manos este asunto. Mientras tanto, el ministerio del Interior ha anunciado que investiga a 14 miembros de La Resistencia, un grupo de extrema derecha que acosa a quienes no comulgan con sus ideas. Aparentemente, es por la vía judicial que llegara para el castigo para estos hostilizadores.

Hayley Arceneaux. El primer vuelo espacial integrado por civiles, al que se ha llamado Inspiration 4, que fue lanzado esta semana en una nave de la empresa Space X, de Elon Musk, tiene en una de sus tripulantes, la asistente médica Harley Arceneaux, una historia estimulante. Harley, de 29 años, es una sobreviviente del cáncer. A los 10 años fue atendida en el famoso hospital pediátrico Saint Jude, de Memphis, especializado en casos oncológicos. Allí pudo recuperarse de un osteosarcoma que afectaba su fémur izquierdo. Luego de una operación y de que le implantaran una prótesis de titanio, la joven se recuperó y años después volvió al mismo hospital para integrarse a su cuerpo médico. “No, el cielo no es el límite”, le ha dicho la astronauta a los niños que llevan tratamientos oncológicos en todo el mundo. Raúl Mendoza cuenta su historia en esta edición.