Parte de Guerra: ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!

Escribe: Juan Carlos Estenssoro*

“Lima libre juró su independencia en 28 de julio de 1821″, rezan, con estricta exactitud, las medallas acuñadas para ser lanzadas al aire y dejar memoria del gran día. En 2021, en cambio, se celebra un “San Martín proclama la independencia del Perú”, imponiendo una grave distorsión en el sujeto (el protagonista es el pueblo de Lima, no San Martín), en el acto (jura, no proclamación) y en el ámbito (limeño y no nacional).

Desde 1820 múltiples ciudades vienen jurando sus independencias respectivas y adhiriendo (nada las obliga) a la de un Perú libre de contorno y unidad aún muy inciertos. No una sino muchas independencias, tantas hasta 1825 que somos incapaces de contarlas. Estamos en consecuencia, este día, ya en el “año segundo de la independencia del Perú y primero de la de Lima” conforme al calendario de los libertadores que, con su desembarco, han marcado el punto cero que mantendremos en almanaques, periódicos, leyes y decretos por más de quince años. En 2021 contamos 200 años, ellos querían que contásemos 201.

Una independencia legítima no se concede, es fruto de la autodeterminación. Solo adviene cuando una comunidad asume y se compromete a defender su soberanía. Por ello, San Martín proclama con voz impersonal: Desde este momento... Sus palabras informan, no son ‘performativas’ (no hacen el acto de independencia, no la instituyen). Así, no por modestia sino en honor a esa verdad, en su retrato niega haberla declarado: se define y pide ser recordado como quien “presenció la declaración de independencia de Chile y Perú”.

Testigo comprometido, debe garantizar un resultado incuestionable pues su independencia depende de la que promueve. Ni con 3504 firmas, “la opinión general [que] se haya decidida por la independencia” del cabildo puede pasar por “la voluntad general de los pueblos”. La alcanzará por aclamación masiva, repetida en cuatro plazas. Sin esa presencia, numéricamente significativa de todo el espectro social, el libertador prohíbe el uso de la palabra “pueblo” en actas y declaraciones. Rigor indispensable pues, una vez expresada, la “voluntad general” se convierte en voz unánime siguiendo el mismo principio liberal que, en una elección, obliga a depositar en el resultado de la mayoría la aceptación de todos.

Luego, no hay vuelta atrás. La jura ha transpuesto a Lima en la nueva era, regida por otro paradigma, tan primordial y envolvente en los compromisos que acarrea que nuestros primeros constitucionalistas lo llamaron el “dogma de la independencia”. Más de uno, disimulado en la multitud o refugiado en su casa, había reprobado por su presión coactiva una ceremonia “bajo la protección del ejército libertador”. Esos reticentes saben que el programa del día siguiente les está dedicado. Tendrán un rol protagónico ante la vigilancia de esa fuerza militar transformada entretanto en garante del nuevo orden. Ganar la capital es un paso decisivo que consolida el aparato estatal del Perú libre, a condición de absorber sus instituciones y su personal. Por ello, el 29 se completa la jura popular con juras individuales selectivas: todos los detentores de alguna autoridad de gobierno o justicia, funcionarios, miembros de cualquier corporación, militar, profesional o religiosa, que no hayan firmado el acta municipal están llamados a jurar, uno por uno, públicamente y en voz alta, firmar su fidelidad sin lo cual no podrán seguir ejerciendo.

Frente a esos tibios, José de la Mar y Ramón Castilla, figuras señeras de la futura república, luchan con ahínco y por las armas del lado realista, contrarios a la independencia; el primero incluso firma con el virrey o en su nombre. El proceso no concluye pues aquí aunque, en la euforia, muchas disposiciones (como la libertad de vientres) celebren lo ocurrido como la verdadera “independencia del Perú”. En menos de dos semanas retorna una lúcida prudencia y se llamará, nuevamente y por tres lustros, “independencia de Lima” a estos dos tan festejados días.

(*) Doctor en Historia por la EHESS (París), es profesor titular en la Universidad Sorbona Nueva, donde dirige el Centro de Investigación sobre Hispanoamérica Colonial. Miembro fundador el 2013 del proyecto Narra la Independencia, ha coordinado con Cecilia Méndez el volumen Las independencias antes de la independencia: miradas alternativas desde los pueblos (Lima, IFEA, en prensa).

►Cronología de la independencia del Perú 1821

24 de Jun Bolívar vence en Carabobo y libera a Venezuela.

5 de Jul José de la Serna nombra gobernador de Lima al marqués de Montemira.

6 de Jul El virrey José de la Serna abandona la ciudad de Lima. 9 de Jul Ingreso de San Martín a Lima.

12 de Jul El gobierno provisional decreta la libertad de los hijos de esclavos y da un reglamento de comercio que grava las mercaderías extranjeras y nacionales, suprime las aduanas terrestres, exonera de derechos el azogue, los libros, instrumentos científicos y toda clase de maquinaria. Se prohíbe la exportación de plata y oro, se grava la plata amonedada.

15 de Jul En cabildo abierto se jura la independencia y se firma el acta respectiva.

18 de Jul San Martín envía al cabildo limeño el diseño de la bandera para la proclamación de la independencia.

21 de Jul Francisco Antonio de Zela muere en un calabozo del Castillo de San Lorenzo de Chagres, en Panamá.

Fuente: M. Guerra, coord., Cronología de la independencia del Perú, 2016.

