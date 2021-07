Los héroes de este tiempo

#Bicentenario. La RAE, que suele hacer descripciones desapasionadas, define a un héroe, en su primera acepción, como la persona que “realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble”. Y vaya que necesitamos de héroes en estos tiempos. A diez días del bicentenario de nuestra independencia, el país continúa la lenta batalla que inició en marzo del año pasado contra el COVID-19 y todas sus secuelas en materia social y económica. Son 194 mil peruanos los que han fallecido en el Perú desde el inicio de la pandemia. La cifra es atroz pero pudo ser peor si peruanos anónimos, profesionales como el doctor Leslie Soto del Hospital Cayetano Heredia o el ingeniero biomédico Benjamín Castañeda, entrevistados en esta edición, no hubieran puesto todo su empeño, y a veces su propia integridad, para responder a la crisis que todavía no acaba. Es algo recurrente, lo dice bien Carmen McEvoy en nuestra entrevista central, cuando el Estado precario e ineficaz que tenemos es superado por alguna calamidad, es la ciudadanía organizada la que responde, sin miedo, pero con sus propias limitaciones. En un momento crucial para nuestro país, en el que no nos sentimos representados por grupos políticos que se han convertidos en agentes del caos y la deshonestidad, es bueno revisar las historias de quienes no escatimaron nada para ayudar a otros. ¿Qué los motiva? ¿Qué pensaba el padre Omar Sánchez cuando decidió lanzar campañas para construir plantas de oxígeno en la diócesis de Lurín? ¿Qué hizo que colectivos de jóvenes llevaran ayuda a los comedores populares de San Martín de Porres? Su valor es inspirador. Es lo mejor que tenemos para mostrar en esta fecha tan importante. Hemos llegado de su mano al Bicentenario