La inmunización y el agresor

#Vacunación. ¿Qué pasará con la campaña de vacunación después del 28 de julio? Por lo pronto, este gobierno le está dejando 50 millones de vacunas ya pactadas al siguiente, con lo que la cobertura para los 24 millones de peruanos que todavía faltan vacunarse, incluidos tres millones de adolescentes, está asegurada. En esta edición, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, señala que además está lista la información a entregar a sus sucesores en el proceso de transferencia. Ahí está la ruta en cuanto a cómo se negocian los contratos, cómo llegan las vacunas, cómo se distribuyen y como se manejan todos los pasos siguientes: el padrón, los centros de vacunación, los protocolos y todo lo que se aprendió en el camino. A semanas del cambio de mando una idea se impone: que muchos responsables del proceso de vacunación todavía permanezcan en sus cargos para que este no pierda velocidad. El próximo gobierno debe apoyarse en el equipo que ha hecho posible esta exitosa campaña de inmunización para intentar mejorarla y también para enfrentar una eventual tercera ola del COVID-19.

#JohnKelvin. La agresión del cantante de cumbia Jonathan Sarmiento, “John Kelvin”, contra su esposa Dalia Durán es un eslabón más de la larga cadena de violencia contra la mujer que no podemos romper en el país. Según los Equipos Itinerantes de Urgencia del Ministerio de la Mujer, durante el 2020 se registraron más de 18 mil casos de mujeres maltratadas. Se supo que cuando Durán fue a poner la denuncia por violación sexual fue increpada por una fiscal que le dijo que lo pensara bien, que tenía niños menores y que él era el padre de sus hijos. Otra vez la autoridad se equivoca al no saber tratar a una víctima. Al cierre de esta edición, se supo, además, que Sarmiento cumplirá siete meses de prisión preventiva mientras sea investigado. La justicia ha actuado rápido, pero que no se olvide de las miles de víctimas que no son figuras públicas.