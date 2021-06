Miedo a la tercera ola

En medio de la crisis detonada por la pretensión golpista del fujimorismo y sus aliados, el descenso continuo de la segunda ola constituye una buena noticia a la que nos aferramos cada noche, al revisar los reportes del Ministerio de Salud y los cuadros desarrollados por los analistas de la pandemia.

Pero esas semanas de calma podrían ser el preludio de una nueva tormenta. Porque los expertos consideran que existen grandes probabilidades de que el Perú sufra una tercera ola, cuya dimensión aún es difícil predecir, pero que, en cualquier caso, significará más muertes y más dolor para un país que ya ha sufrido demasiado.

–Creo que la posibilidad de una tercera ola es altísima– dice el epidemiólogo César Cárcamo. –Solo hay que ver lo que está sucediendo en otros países.

–Tengo el instinto de decirte que la probabilidad es del cien por ciento– dice, por su parte, el epidemiólogo Mateo Prochazka. –Por lo que estamos viendo en otras partes del mundo.

En los primeros cinco meses del año, varios países de Europa vivieron duras terceras olas. El primero fue España, en enero, que superó sus indicadores previos, incluyendo su pico de muertes diarias. Luego, Italia, y a continuación, Francia y Alemania, donde, después de que se relajaran las medidas sanitarias para las fiestas de fin de año, se tuvieron que imponer nuevas y severas restricciones.

Hoy, Reino Unido, como indica Prochazka, quien vive y trabaja allí, está iniciando su tercera ola, que, aunque todavía es pequeña en comparación con las precedentes, sigue una tendencia ascendente.

–Incluso, Israel, que ya no estaba en esa situación, está viendo brotes de cada vez mayor magnitud y está imponiendo nuevas medidas de control porque se han dado cuenta de que si no lo hacen, tendrán una tercera ola– explica.

En el Perú, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, no ha descartado que se produzca una situación de repunte general de los casos. Hace unos días, la infectóloga Lely Suárez, del Instituto Nacional de Salud (INS), marcó una fecha aproximada: “Lo que nosotros estamos previendo es que la tercera ola debe estar comenzando, lamentablemente, entre fines de julio e inicios de agosto”, dijo en radio Exitosa.

Eso es dentro de un mes. Justo para el cambio de mando.

¿De qué depende que las cifras de contagios, y de hospitalizaciones y de muertes, asciendan nuevamente?

Es difícil saberlo porque involucra muchos factores, pero hay uno en particular que los expertos creen que jugará un papel: la presencia de variantes más transmisibles. Como la Delta, que se detectó en Arequipa y que probablemente ya está presente en otras partes del país. [Cuando esta edición estaba en imprenta, Ugarte anunció que la variante ya se encontraba en Lima].

PELIGROSA REINFECCIÓN

Los funcionarios de Salud del Reino Unido dicen que la variante Delta podría ser entre un cincuenta y un sesenta por ciento más contagiosa que la Alfa, que es la que se detectó en octubre en ese país. En este momento ya se encuentra presente en 80 países y es la más común en Reino Unido y la India.

En opinión de Mateo Prochazka, la eventual propagación de esta variante, así como la presencia de las variantes Gamma (la P.1, detectada en Brasil) y Lambda (la C.37), son factores que podrían propiciar la irrupción de una tercera ola.

El epidemiólogo César Cárcamo dice que será determinante la capacidad que tiene la variante Delta de reinfectar a quienes ya tuvieron COVID-19.

–Creo que va a depender de en qué medida una persona que ya tuvo una o dos veces la infección puede reinfectarse por tercera vez con esta nueva variante. Ocurre en otras enfermedades, como la influenza, en la que aparecen nuevas variantes que infectan nuevamente a toda la población– dice. –Si ese es el caso, de todas maneras vamos a tener una tercera ola.

Una opinión diferente tiene el inmunólogo Juan More. En principio, él señala que todavía no se ha comprobado de forma concluyente que la variante Delta sea más transmisible que las demás. Hay evidencia epidemiológica, dice, pero se tiene que complementar con estudios biológicos en laboratorio.

En segundo lugar, More cree que la posibilidad de una tercera ola depende del comportamiento de las personas antes que de otros factores.

–La evidencia que tenemos es que puede existir una tercera ola, pero esa tercera ola es independiente de la variante que esté presente. Puede ser la C.37 (Lambda), puede ser la Delta u otra que esté circulando y no la estemos detectando– dice.

El otro factor clave que influirá en la irrupción de una tercera ola (y de sus dimensiones) es el avance de la vacunación.

–Si el Perú no logra una cobertura de vacunación suficiente como para prevenir las secuencias severas de la infección, es decir, la enfermedad que amerita hospitalización, cama UCI y luego el fallecimiento, vamos a tener nuevamente una sobrecarga hospitalaria– dice Mateo Prochazka.

El objetivo –añade– debe ser que la vacunación avance lo suficiente como para que cuando llegue la tercera ola estemos suficientemente protegidos y aunque aumente el número de contagios, no aumenten los de hospitalizaciones y muertes.

El caso de Israel, que vive rebrotes preocupantes a pesar de haber vacunado a casi toda su población adulta, y el de otros países en situaciones parecidas, lleva a preguntarse si la inmunización servirá para prevenir un repunte extremo de los casos.

Prochazka, More y Cárcamo coinciden: la vacunación no nos asegurará por sí sola que no haya una tercera ola en el país, pero sí hará que, si esta llega, sea menos dura y letal.

–La vacuna no es ciento por ciento efectiva– dice Cárcamo. –Sabemos que las vacunas no evitan que una persona pueda seguir contagiando, pero con las vacunas las personas tienen menos riesgo de infectarse y menos riesgo de tener una enfermedad grave y, definitivamente, menor riesgo de morir.

–Si nosotros vacunamos rápidamente a las poblaciones, estoy seguro de que vamos a reducir al máximo la posibilidad de una tercera ola– dice More.

–No debemos perder de vista que el factor más importante es el comportamiento humano–dice Prochazka. –Podríamos interrumpir la transmisión del virus si hiciésemos una cuarentena global, pero eso ya no es posible. Lo que sí podemos hacer en el día a día es el uso de mascarillas, la distancia social, la reducción de los eventos en los que mucha gente se junta.

Cárcamo, quien no cree que las marchas tras la segunda vuelta detonen un alza de contagios, dice que la batalla contra el virus está lejos de acabar.

–Estamos cada vez en mejor posición para combatirlo, tenemos vacunas que cada vez están más disponibles, tenemos más oxígeno, más camas hospitalarias, pero eso no es garantía de que el virus desaparecerá o de que vamos a sobrevivir– dice. –Yo voy a estar tranquilo cuando no se encuentren nuevos casos. Ese será el momento en que podremos bajar la guardia.