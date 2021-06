Brasil, entre la copa y el virus

En estos días, una noticia de hace 103 años es cabecera en los principales portales informativos de Brasil. Se trata de la ferocidad con que la llamada Gripe Española atacó ese país en 1918, hecho que lo obligó a postergar el Campeonato Sudamericano de Selecciones, que en 1975 pasaría a llamarse Copa América.

Los datos son crudos. En 1918, ya con la peste encima, el gobierno brasileño ordenó cerrar escuelas y comercios, y dispuso que la población hiciera cuarentena en casa. Pero el fútbol no se detuvo. Es más, hay notas periodísticas que señalan que hubo futbolistas que seguían jugando a pesar de estas contagiados. Hasta que llegaron las primeras muertes. Los casos más recordados son los del británico Archibald “Archie” French, atacante del Fluminense, y el de João Cantuária, del São Cristóvão de Río de Janeiro.

“El fútbol paró en el momento en que el pico de muertes comenzó a ser crítico, pero hubo muchas reclamaciones por no haber suspendido antes”, explicó a la prensa el historiador Joao Malaia, de la Universidad Federal de Santa María.

Y es verdad. El campeonato carioca se interrumpió tarde, dos semanas antes de que se diera el pitazo inicial para el campeonato sudamericano. Para entonces, el 65% de los brasileños estaba contagiado. Hubo 14 mil muertes en Río y otras 2 mil en Sao Paulo.

En mayo de 1919, con el mal controlado, el campeonato continental se inauguró. Brasil se hizo con la copa, después de superar a Uruguay en la final y como triste consuelo para una tragedia.

Bolsonaro tiene un 60% de rechazo en los sondeos de opinión pública.

Todo esto lo han recordado esta semana medios como el diario O’Globo y la agencia AFP, ahora que el gobierno de Jair Bolsonaro ha confirmado que tiene un acuerdo con la Commebol para que la Copa América se juegue en su territorio.

El anuncio ha generado protestas y preocupación. Las cifras del COVID en Brasil son alarmantes. Unas 65 mil personas se contagian diariamente del virus y desde que se detectó la primera infección se han registrado 469 mil muertes.

Gobernadores estatales, periodistas y hasta futbolistas han expresado sus reparos con la idea de Bolsonaro y Commebol, que planean dar por iniciado el campeonato el próximo 13 de junio. Bolsonaro ha respondido a las críticas a su manera.

“En lo que a mí y a todos los ministros, incluido el ministro de Salud, se refiere, todo está decidido (...) Desde el principio he dicho sobre la pandemia: lamento las muertes, pero tenemos que vivir”, declaró en Brasilia.

En lo oficial las cosas marchan apresuradas. Ya se ha revelado cuáles serán las sedes del torneo: Brasilia en el Distrito Federal, Cuiabá en Mato Grosso, Goiania en Goiás y Río de Janeiro en el estado del mismo nombre. Sao Paulo la ciudad más poblada del gigante sudamericano no será sede debido a la oposición de su gobernador, Joao Doria, quien ha señalado que “salvar vidas es el mejor campeonato”. Otros estados como Pernambuco y Rio Grande do Norte también han manifestado que no apoyarán al torneo debido a que su infraestructrura está muy debilitada como consecuencia de la pandemia.

La cólera de Casemiro

A pesar del triunfo de su selección ante Ecuador, la nueva fecha de las eliminatorias para Qatar 2022 no ha sido positiva para Bolsonaro. Desde los camerinos de la ‘verdeamarela’ ha trascendido que los seleccionados que vienen de Europa están en desacuerdo con jugar la versión de Copa América que se ha inventado el presidente de su país. Primero fue el entrenador brasileño, Tite, quien habló del malestar de su escuadra. Pero luego vinieron las declaraciones de Casemiro, centrocampista del Real Madrid. “Vamos a hablar después del partido contra Paraguay (que se juega este martes), pero todos conocen nuestra posición”, dijo el volante este viernes. Así las cosas, queda por saber quién se impondrá. Los vigentes campeones de la Copa América o un presidente que necesita un éxito resonante para empezar la campaña con la que llegará a las elecciones del próximo año.