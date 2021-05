El fin de la campaña y la actriz

#Noalperruqueo. Somos trending topic en los medios internacionales. Esta semana el terruqueo, el modus operandi de ciertos sectores de la derecha para cancelar cualquier posición contraria vinculándola a grupos terroristas, ha tenido un derivado: el perruqueo. Y es que, con harto delirio, la dueña de un negocio para mascotas, publicó un aviso en el que indicaba que no albergaría canes de “familias comunistas”. “Amamos los animales y por experiencia sabemos que en Venezuela, por hambre, han tenido que comerse a sus mascotas”, posteó. No, no era meme, era real, y ha trascendido las fronteras. Afuera señalan al perruqueo como un insólito argot político acuñado en las redes sociales en el fragor de esta polarizada campaña electoral, y que haría referencia a la acción de excluir a los perros de dueños que simpatizan con ideas percibidas como radicales por los conservadores. Pero no lo tomemos a broma, Indecopi se ha pronunciado y recuerda que cualquier negocio que discrimine a los clientes por su raza, sexo, religión e ideología será multado con nada menos que 2 millones de soles. El perruqueo le saldrá caro a quienes lo practiquen.

#AnahídeCárdenas. Actriz, cantante, bailarina, Anahí de Cárdenas ha sido figura recurrente en películas, obras teatrales, y series de TV peruanas. También ha estado en muchos de los más conocidos musicales realizados aquí: Chicago, Avenida Larco, El chico de Oz y más. En noviembre de 2019, cuando –según ha contado- atravesaba por un gran momento profesional y personal, le diagnosticaron un cáncer de mama y todo se detuvo. Ella lo anunció en sus redes. Luego compartió su tratamiento y recuperación en sus cuentas personales, a la manera de un diario virtual. Hace un año que completó su tratamiento y le dieron de alta, pero aún le quedan cuatro años de seguimiento para decir que venció a la enfermedad. Ahora participa en El Artista del año, de América TV, y ha relanzado una faceta que siempre la ha apasionado: la música. En este número hablamos con ella de todo esto. Es talentosa y también una guerrera.