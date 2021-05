El intérprete y las vacunas argentinas

#Argentina. Sin que el resto de países latinoamericanos se dieran cuenta por completo, Argentina se está convirtiendo en el centro de producción de vacunas de la región. En los próximos meses, tres de las más importantes vacunas contra el coronavirus –la de AstraZeneca, la de Sinopharm y la Sputnik– se estarán haciendo en laboratorios de ese país. Las grandes farmacéuticas necesitaban aumentar su volumen de producción y abastecer sus pedidos de esta parte del mundo. Pero si eligieron a Argentina y no a Ecuador, Chile o Perú fue porque en la tierra del asado hay compañías locales con el conocimiento o al menos la tecnología necesarios para que la llamada “transferencia tecnológica” sea relativamente sencilla. En Argentina hacen vacunas para humanos desde hace diez años. En nuestro país estamos en pañales. Pero si el camino hoy parece largo, lo cierto es que en algún momento tenemos que empezar a andarlo. En esta edición, expertos dan recomendaciones para que podamos acercarnos al sueño de la vacuna “made in Perú”.

#MoisésPiscoya. El Perú solo tiene 90 intérpretes de Lengua de Señas Peruana (LSP) para al menos un millón de personas con discapacidad auditiva. Y el sistema educativo peruano no tiene profesores que dominen la LSP, lo que se convierte en una barrera para que los niños que nacen con este problema aprendan. Esto ocasiona que la mayoría de personas con discapacidad auditiva no aprendan a leer y escribir. Casi el 90% de esta comunidad no accede a educación superior. El intérprete de lengua de señas, Moisés Piscoya, impulsó en 2010 junto a otros activistas, la ley mediante la cual se reconoció la LSP como idioma oficial de las personas sordas del país. Ahora hace falta la profesionalización del intérprete de LSP. Propone una carrera de cinco años y que los egresados obtengan el título de Intérprete Profesional de LSP. Con ello podrían cerrar las brechas educativas y de comunicación que hoy tienen, pero el camino es incierto. Ninguna universidad tiene una carrera parecida en el Perú.