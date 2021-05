¿Debe volver la escultura original de Bolognesi a su plaza?

La escultura de Francisco Bolognesi con que se inauguró la plaza del mismo nombre, en 1905, fue realizada por el escultor español Agustín Querol y fue declarada ganadora en un concurso público. Lo mostraba agónico, a punto de caer mortalmente herido por una bala enemiga, justo en el instante de trascender como héroe. Pero poco tiempo después la obra fue centro de críticas: se decía que no se veía a un Bolognesi valiente, heroico, sino a un personaje con “una mansedumbre pasiva” según palabras de Manuel González Prada. En 1954, el general Manuel Odría decidió el cambio de la escultura por la que vemos actualmente: un Bolognesi más acorde con el simbolismo militar. Transcurrido el tiempo, una restauración que Prolima –entidad de la Municipalidad de Lima– realiza en la plaza Bolognesi y a la escultura original en el Real Felipe, ha planteado el debate de si la obra de Querol debe volver por motivos históricos o estéticos a su pedestal original.

Juan Luis Orrego

Historiador, Docente universitario

“La obra responde a la realidad heroica de Bolognesi”

La escultura de Querol debe volver por dos razones: la primera es que cuando se retiró la obra original se mutiló una obra. Agustín Querol ganó un concurso donde se presentaron cientos de candidatos y la estatua de Francisco Bolognesi forma parte de un conjunto escultórico. Cuando se retiró la estatua, se mutiló la obra y se dañó los derechos de autor. Y el Estado no puede hacer eso porque es garante de la ley. La Constitución del 33 contemplaba eso. Entonces, desde el punto de vista artístico y de los derechos de autor, la estatua debe ser restituida. El otro argumento es que cuando se instaló la estatua actual, ese Bolognesi no corresponde a la realidad, es uno inventado porque no representa al héroe que conocemos. Los héroes también caen derrotados, no todos salen triunfantes. La batalla de Arica se perdió y Bolognesi murió cumpliendo su deber. Por eso es héroe. Y la escultura de Querol responde a la realidad heroica de Bolognesi. Además, en la parte del conjunto escultórico Querol representó otros momentos de esa gesta. Un conjunto escultórico es un relato y lo que se hizo en los años 50 fue mutilarlo. Cuando se inauguró el monumento en 1905, vino a Lima Roque Sáenz Peña, que fue presidente de Argentina y testigo del sacrificio de Bolognesi en el Morro de Arica. Él dio el discurso inaugural. Por motivos jurídicos, artísticos, históricos, la escultura debe ser restituida.

Mayor EP Alberto Castro

Historiador, Subdirector de la Comisión Permanente de Historia del Ejercito

“El Bolognesi de Querol es como para un mausoleo”

La obra de Querol es muy hermosa, pero la estatua que está actualmente en la plaza tiene un contexto y eso no lo han analizado. El gobierno del general Manuel Odría buscó consolidar tanto la identidad nacional como del Ejército. Las medidas que tomó fueron darle nombre a las unidades militares. Si era, por ejemplo, Grupo de Artillería de Campaña N° 1, a partir de Odría se les pone nombres que recordasen gestas de batallas, como Grupo de Artillería de Campaña Dos de Mayo N° 1. Eso fue una primera medida. La otra fue designar patronos a las Fuerzas Armadas. El patrono del Ejército fue Bolognesi, el de la Infantería fue Cáceres y así. En ese contexto se da el cambio del monumento. Es una política institucional, no una ocurrencia. Hubo un contexto que lleva a colocar la escultura de (Artemio) Ocaña porque lo que se quería era una visión de Bolognesi con el brazo en alto, afrontando el hecho. El Bolognesi de Querol es como para ponerlo en un mausoleo y requiere explicación. El cambio tuvo el acuerdo no solo institucional sino de la población en ese momento. He revisado periódicos de la época y en todos se aplaude el hecho de que lleve la bandera arriba. Estos monumentos representan el constructo del ideario del personaje a futuro. Nosotros creamos héroes para que nuestros hijos, nietos, los que vienen, digan: quiero ser como él.

Luis Martín Bogdanovich

Gerente de Prolima

“Lo representa como peruano, héroe y militar”

La restauración de un bien integrante del patrimonio cultural implica la restitución de sus valores artísticos y simbólicos, empleando una metodología de intervención que se enmarca en la legislación peruana y las recomendaciones de la UNESCO. En cumplimiento de ello, el equipo de restauradores de la Municipalidad de Lima inició la restauración del monumento a Bolognesi. Siguiendo los preceptos de la restauración científica y respetando los criterios de integridad y autenticidad de la obra original, se formuló el proyecto de intervención, el cual fue evaluado y aprobado por el Ministerio de Cultura. Es indispensable reparar en el valor simbólico de la obra, ya que representa la figura histórica de Bolognesi, como peruano, como militar y como héroe, entregando la vida por la nación, en cumplimiento del deber y hasta quemar el último cartucho. Se le representa en el tránsito a la eternidad, a la gloria inmortal. Allí recala el mensaje y la doctrina castrense y de todo digno hijo de la patria, que Bolognesi nos heredó con el sacrificio de su vida.

*Dato. En la inauguración, el 5 de noviembre de 1905, participó la viuda, sus hijos, los sobrevivientes de Arica y Roque Sáenz Peña. Ante esta figura juraron los vencedores del 41.