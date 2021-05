La represión y las fake news

#Colombia. ¿Cuántos peruanos, al ver la violenta represión de las manifestaciones en Colombia, recordamos los abusos policiales cometidos en el Perú durante el breve gobierno de Manuel Merino? Los disparos de bombas lacrimógenas dirigidos a la cabeza, las golpizas, las desapariciones y, por supuesto, el asesinato de jóvenes que habían salido a pelear por sus derechos. Aquí fueron Inti y Bryan. Allá, Nicolás, Santiago, Miguel Ángel y decenas más. Lo sucedido en Colombia en estos días es una muestra de lo que ocurre cuando un gobierno de derecha que criminaliza la protesta social es confrontado por los ciudadanos en las calles. Militarización, tanquetas y violaciones de los derechos humanos. Cuando ocurrió lo de Inti y Bryan, el gobierno conservador de Merino apenas duró unos días en el poder. ¿Qué ocurriría con uno así a lo largo de cinco años? ¿Con un o una gobernante cuya promesa de campaña fue orden y mano dura? ¿Con alguien en cuyo ADN nunca estuvo el respeto a los derechos humanos? No es difícil imaginarlo.

#70años. No solo la COVID-19 vuelve más vulnerables a nuestros adultos mayores, las fake news también los perjudican. Debido a la información errada que llega a ellos a través de programas de televisión poco rigurosos y de las redes sociales, muchos han decidido no vacunarse. Hijos y nietos desesperados recurren a estrategias diversas: desde largas charlas por teléfono explicándoles que la vacuna no es un complot de las farmacéuticas para despoblar el planeta, hasta tuitearle a un actor para que les grabe mensajes personalizados. Y eso es lo que Jaime Lértora, recordado por Carmín, se ofreció a hacer esta semana: Ha enviado audios a los más escépticos en los que les dice cosas como: “Te cuento que me voy a vacunar porque no quiero terminar en una cama UCI…yo me vacuno el 18 de mayo, ¿y tú?”. Sus mensajes han logrado convencer a muchos. Hay que llegar a los adultos mayores con empatía, validando su temor, y dándoles información veraz.