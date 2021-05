Joseph el elegido

El hombre que dice que necesita gente que lo odie para encontrar la motivación es quizá el tipo más querido en estos días en Manchester, Reino Unido, cuna de la revolución industrial y de Oasis, la recordada banda de britpop.

Joseph ‘Pep’ Guardiola, nacido en Sampedor, España, exfutbolista y hoy entrenador, ha llevado por primera vez al Manchester City a la final de la exigente Liga de Campeones, derrotando en semifinales al millonario PSG de Neymar y Di María, y por ahora todo es felicidad a su alrededor.

El llamado ‘filósofo’ ha vuelto a esta instancia después de 10 años (en la temporada 2010-2011 ganó la Liga de Campeones con el Barcelona) y todo lo ha hecho con el carácter paternal que ha impuesto en los vestuarios.

All or Nothing, el documental de Amazon que revive la exitosa temporada 2017-2018 del Manchester City, da cuenta de esa relación con sus jugadores.

“Yo los voy a defender hasta el último día de nuestras vidas en las conferencias de prensa, pero aquí les voy a decir la verdad...”

“Algunos de ustedes juegan mejor cuando están enfadados conmigo. Así que si ustedes me odian, ódienme, ese no es un problema. Pero en cada entrenamiento, en cada partido, deben estar allí, listos”.

Las dos últimas frases resumen su estilo, mezcla de coach emocional y preparador, que va de la mano de su fama de hombre sosegado.

El mediocampista

Quizá con quien sí se permite ser duro es consigo mismo. Y si algo critica es su paso por el Barcelona donde obtuvo una Liga de Campeones (1992), dos Supercopas y la cinta de capitán.

“Yo era un centrocampista lentote, no tenía tiro, no tenía dribbling, juego aéreo pobre, no era rápido. Sobreviví, la forma de jugar del Barcelona me ayudaba. A veces me veo algún partido de aquella época y ahora no jugaría ni de broma”, le dijo al youtuber español DJMariio.

El cronista mexicano Juan Villoro, un intelectual enamorado del Barcelona, da otras pistas para entender la performance de Guardiola en el Camp Nou. ‘Pep’ prefería proveer, dar un pase rápido antes que engolosinarse con el balón y ensayar quiebres de equilibrista. Tuvo siempre el respaldo de el holandés Johan Cruyff, quien pensó en él como el mejor exponente de una idea: el gol empieza desde lejos, antes de cruzar el medio campo, solo basta tener visión panorámica.

Y es esa capacidad de leer el campo de batalla la que lo llevó a ponerse el buzo de entrenador después de colgar los botines.

En 2013, Guardiola llegó al Bayern Múnich. Por primera vez se rompió la opinión extendida de que era un buen motivador. Para el mediocampista Frank Ribéry era poco menos que un charlatán que “hablaba mucho” y no le daba seguridad. Para el delantero Phillipp Lahm, en cambio, fue un tipo que buscaba la habilidad con el balón antes que cualquier otra cosa. “Si hubiera podido formar con 11 Iniestas, lo hubiera hecho”, contó. ‘Pep’ ha vuelto por la orejona de la Liga de Campeones, con un equipo con pocas estrellas y su estilo discreto. El sábado 29 de este mes, en Estambul, se sabrá si es tocado de nuevo por la gloria.