El intercambio y las pruebas

#Debate. Los debates presidenciales de segunda vuelta en el Perú sirven para conocer con mayor claridad las propuestas de los dos candidatos que pasaron a esta etapa, pero también son terreno propicio para atacar sobre los puntos débiles del adversario. Sobre todo teniendo en cuenta que las candidaturas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori cargan el sambenito del extremismo y la improvisación por un lado, y acusaciones de corrupción y autoritarismo por el otro. En esta edición nuestro entrevistado, el comunicador Gustavo Rodríguez señala que en los debates que se vienen “con candidatos tan impopulares, van a pesar más los errores que los aciertos”. Por lo pronto, todavía no se ha llegado a acuerdos con el Jurado Nacional de Elecciones para debatir una o varias veces antes del 6 de junio, día de la segunda vuelta. Habrá que hacer los mayores esfuerzos para que estos encuentros se den y ambos expliquen qué piensan hacer para temas claves como la gestión de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica.

#Antígenos. Fue la prueba de descarte de coronavirus que usaron los organizadores del primer concierto sin distanciamiento de Europa. Los cerca de 5 mil asistentes que fueron a ver a Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona ingresaron solo después de realizarse un test de antígenos, y cumplieron además otros protocolos como usar una mascarilla FFP2 y medirse la temperatura. Se usó esta prueba porque arroja el resultado de positividad en pocos minutos como una prueba de embarazo. Es más certera que una prueba rápida, pero no tan sensible como una molecular. ¿Podríamos usarla para abrir los eventos masivos en el país? Los expertos dicen que hay que tomar con pinzas la experiencia catalana. Que el test de antígenos, a veces, puede dar falsos negativos, sobre todo porque no es tan sensible frente a infectados asintomáticos.