Frances McDormand : Todo sobre una madre

La voz suena firme y controlada, pero lo que dice es ácido y afilado. “Si rompes su espíritu, si lo lastimas de alguna manera, si lo mantienes alejado de su profesión, algo que tal vez no valores, pero yo sí, te encontrarás con la voz al otro lado de este teléfono y no será agradable. ¿Nos entendemos?”. Es el 2000. Se filma la película Casi famosos. En la cinta, la actriz Frances McDormand interpreta a Elaine Miller, la madre de un reportero adolescente que se ha embarcado en un largo viaje por los Estados Unidos para conocer a fondo a una decadente banda de rock. Elaine ha llamado a su hijo y le ha contestado el frontman, la estrella de la banda, pero ella no se inmuta, y después de un rápido intercambio, traza la cancha y lanza una amenaza.

Es una escena que los seguidores de la actriz celebran. Es parte de esa leyenda que dice que le van mejor los roles de madre y protectora. Y quienes piensan así no se equivocan.

Frances McDordmand obtuvo su primer Oscar interpretando a Marge Gunderson, una agente de policía embarazada que debe desentrañar unos homicidios cometidos durante el crudo invierno de Dakota del Norte. La película, mezcla de policial y humor negro, se llamó Fargo (1996) y estuvo a cargo de los hermanos Coen, con quienes ya mantenía una prolongada sociedad. De hecho, se casó con Joel Coen en 1984, a quien conoció en la grabación de Sangre Fácil.

Pero el rol de madre con el que más ha sorprendido es otro. En 2017 grabó Tres anuncios por un crimen, en el que interpretaba a Mildred Hayes, una madre iracunda y desesperada que contrata tres vallas publicitarias cerca a su casa para acusar a la policía de no hacer nada con el caso de su hija, violada y asesinada siete meses ante de los hechos que narra la cinta.

De nuevo vinieron las aclamaciones y los premios. Con Tres anuncios por un crimen, Frances ganó un Globo de Oro, un premio Bafta, y su segundo Oscar por un rol protagónico. Lo más memorable de la noche en la que recibió esta distinción fue su discurso en favor de las mujeres dentro de la industria del cine, secundada por una emocionada Meryl Streep, y su mención a su hijo Pedro McDormand Coen, parte de lo que ella llama “su tribu”.

Frances adoptó a Pedro en Paraguay, en 1995, y solo después de 2017 se decidió a hablar sobre su experiencia como madre en la vida real. “Cuando conocí a mi hijo entendí lo que era el miedo. Ser madre cambió mi perspectiva del universo (...) Porque, si te fijas, si una pierde a sus padres, es huérfana; si pierde a su marido, es una viuda, pero no existe una palabra que explique la pérdida de un hijo”, le dijo al diario El País en 2018, cuando detallaba de dónde sacó la furia que Mildred Hayes mostraba en la pantalla al reclamar por la muerte de su hija.

Tierra de nómadas

Detesta las entrevistas, los autógrafos, las galas de premios. las redes sociales la irritan, aunque puede posar para uno de los selfies que su hijo Pedro suele colgar en su cuenta de Instagram.

Es una feminista declarada que prefiere refugiarse de Hollywood en su departamento de New York y en los viajes frecuentes que hace al norte de los Estados Unidos.

Su última película, " target=_blank>Nomadland, por la que también ha sido nominada al Oscar, la ha llevado a retratar el lado más salvaje del consumismo y la explotación laboral en los Estados Unidos. En esta cinta intepreta a una mujer que ha perdido todas sus pertenencias por la recesión económica y decide vivir como una nómada, deambulando por las carreteras. En medio del debate por las condiciones laborales de los empleados de una gigante como Amazon, la actriz y la directora Chloé Zhao aportan desde el arte a esta discusión