Tina Turner vuelve para decir adiós

Nunca como hoy, los primeros versos de Proud Mary fueron tan significativos: “Dejé un buen trabajo en la ciudad. Trabajaba para un hombre día y noche, pero nunca desperdicié ni un minuto de sueño para preocuparme por cómo irían las cosas”. En la voz de la enorme Tina Turner, la sencilla historia de un viaje por el río Missisipi, escrita en 1967 por John Fogerty, líder de los Creedence Clearwater Revival, adquiere un nuevo significado: es el relato de una mujer explotada, humillada y ultrajada que logra escapar de un marido siniestro para empezar de nuevo. Y este tema, Proud Mary, usado siempre en los conciertos de la Turner, para que descargara su poderosa voz, es el que acompañará a los telespectadores de Tina, el documental estrenado ayer sábado por HBO, que cuenta el extraordinario camino de la diva y sus tropiezos.

La primera interrogante que asaltó a los realizadores Dan Lindsay and T.J. Martin, encargados de la película de HBO y ganadores del Oscar 2012 a mejor documental con Undefeated, fue cómo contar las tragedias en la vida de la rockera sin entrar al lugar común y sin presionarla con una historia que, valgan verdades, ya es conocida.

En una entrevista para la revista Bilboard ambos contaron que tuvieron más acceso a Turner del que esperaban. En 2019 visitaron su mansión del lago Zurich, en Austria, y además de horas de conversación obtuvieron dos materiales valiosos: las grabaciones de la entrevista que dio al periodista Carl Carrington de la revista People, en 1981, en el que fue su primer testimonio público sobre los maltratos y humillaciones que recibió de su exesposo Ike Turner.

La cantante de 81 años también les entregó copias de las conversaciones que sostuvo con el crítico de cine y música Kurt Loder con el que coescribió su biografía en 1986.

“Fuimos a conocer a Tina la primera vez y no le hicimos una sola pregunta sobre Ike. Sin embargo, sí hubo una grabación de esa conversación, la cantidad de veces que lo mencionó es reveladora”, contó Dan Lindsay.

¿Qué otro rostros se pueden encontrar en este documental? Los directores afirman que prescindieron del testimonio de estrellas de la talla de Mike Jagger o Rod Stewart, amigos de la intérprete, para centrarse en personajes menos conocidos que tienen una relación íntima con ella. Entre ellos destaca su actual esposo, el ejecutivo discográfico alemán Erwin Bach, productor del documental. Otros testimonios son los de la actriz Angela Bassett, quien la interpretó en el filme What’s Love Got To Do With It de 1993, Oprah Winfrey, Kurt Loder y Katori Hall.

Despedida y distinción

Tina Turner fue la voz femenina más importante del rock hecho en los Estados Unidos en los ochenta. Coronó ese momento con discos como Private Dancer (1984) y Break every rule (1986), además de participar en un rol estelar en la tercera parte de la saga Mad Max, protagonizada por Mel Gibson.

Para ello, ya había superado el momento más duro de su carrera, su ruptura con su exmarido Ike Turner en 1978, con quien formó un exitoso dúo. En 1991, ambos fueron incluidos como dúo en el Salón de la Fama del Rock & Roll. Ninguno asistió a la ceremonia. Ike estaba en prisión y Tina había culminado una prolongada gira europea. Dijo que no se sentía “emocionalmente equipada para regresar a Estados Unidos y responder a la noche de celebración de la manera que quisiera”. Este año, Tina Turner volverá al Salón de la Fama del Rock & Roll, que la distinguirá por su carrera como solista, esa que inició en libertad y decidida a mostrar todo el amor que sentía por la música.