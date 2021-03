Los excluidos y el zorrillo

#Desigualdad. En el año 2016, había más de 39 mil millonarios en Perú, diez de los cuales tenían una fortuna de más de mil millones de dólares. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido señalado alguna vez como el “más rico” del país en la ENAHO, que mide este tipo de cosas. Sucede que los ricos no responden encuestas y menos hablan en ellas de su fortuna. Por eso, cuando nuestras autoridades miden la desigualdad, no registran todos los datos que deberían registrar y, por eso, cuando concluyen que nuestra desigualdad no es tan alta, se equivocan. Así lo señala el investigador Germán Alarco en la nota que presentamos en esta edición sobre la desigualdad en el país. Un asunto del que se ha hablado poco a lo largo de la pandemia, pero que resucitó esta semana a raíz de una publicación equivocada en un medio internacional. Una cuestión sobre la que deberíamos estar hablando más, sobre todo los candidatos presidenciales. Porque el problema no es solo que haya pobres. También lo es que haya una distancia tan grande entre ricos y pobres.

#PepeLePew. ¿Deberíamos censurar los dibujos animados que atizan el acoso sexual, el racismo, la xenofobia y otras conductas tóxicas? Esta pregunta quedó en el aire tras la publicación de una columna en The New York Times, en la que el autor Charles M. Blow hacía una revisión de las caricaturas de la tele con las que creció toda una generación. Dice, por ejemplo, que Speedy Gonzales estereotipa al mexicano, que Tarzán representa al hombre blanco colonizador, y que el meloso Pepe Le Pew normalizó la cultura de la violación. Warner Bros, la casa creadora del zorrillo, saltó de inmediato y dijo que le daría de baja para siempre. Domingo pidió su opinión a tres voces –una feminista, un dibujante y un comunicador– para que nos ayuden a resolver el dilema: ¿Debemos defender la libertad de creación o borrar de nuestra memoria colectiva personajes que nos hicieron daño? He ahí la cuestión.