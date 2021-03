Doce meses de resistencia

#Unañodepandemia. Juana Gallegos se lo plantea bastante bien a Max Hernández en esta edición. Las redes sociales son el reflejo de la manera en la que reaccionamos a la pandemia. Facebook es el lugar en el que lamentamos y comunicamos nuestras pérdidas, mientras que Twitter es donde buscamos ayuda desesperadamente. Y la ayuda llega, aunque mecánica, ya casi por costumbre. El doctor Hernández dice que ese es el camino. Hemos pasado por tanto dolor que no podemos dejar que nos paralice. Debemos continuar frente al miedo y la muerte. En ese camino, a un año de la llegada del virus a nuestro suelo, podemos hacer un balance de nuestros errores. Por mucho tiempo fuimos a ciegas en el combate al mal. El masivo uso de pruebas rápidas, que creaban falsos positivos y negativos, nos dejó sin rumbo. Y experimentos sin sustento científico, como el “pico y placa” por género, con el que se intercalaba la salida de hombres y mujeres para hacer las compras domésticas, dejó claro que no teníamos protocolos adecuados. Aprendimos otras cosas rápidamente, como el frecuente uso de mascarillas, la utilidad del lavado de manos y lo importante del distanciamiento físico. Hay quienes llevaron los cuidados al extremo. Como los intensivistas que enfrentan todos los días al virus y que, como el doctor Jesús Valverde, internista del hospital Dos de Mayo, no ven hace un año a sus familiares. ¿Cómo nos ha afectado separarnos tan radicalmente de nuestros afectos? Es algo que responderemos más adelante. Han pasado ya doce meses de esta lucha. La segunda ola prosigue con cifras altas de muertes y contagio. Resistir es el único camino. Y exigir a nuestros gobernantes que dejen sus intereses de lado y piensen en los que luchan día con día.