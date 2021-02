Los cien días y la libertad

#Sagasti. La mejor cifra que el presidente Francisco Sagasti tiene para mostrar en sus 100 primeros días de gestión son los 258 mil vacunados que hasta el cierre de esta edición habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID. No obstante, el proceso de vacunación no tuvo el inicio más auspicioso, pues se descubrió que autoridades como las exministras Pilar Mazzetti y Pilar Aztete se vacunaron irregularmente, lo que echó sombras sobre este esfuerzo. Al empezar su gobierno, Sagasti se comprometió a realizar unas elecciones generales transparentes y dar garantías de seguridad a los miembros de mesa. La segunda parte de esta oferta está por cumplirse: los miembros de mesa serán vacunados. Pero lo que no está claro es quiénes aparecerán en las boletas electorales, pues los organismos encargados todavía no definen quiénes quedan fuera de la carrera. Sagasti encabeza un gobierno de transición surgido luego de que los afanes golpistas de algunos congresistas nos llevaran a una grave crisis política. No entró por elecciones generales ni con un plan de gobierno. Sus mandatos son específicos: combatir la pandemia y garantizar elecciones justas. Hasta ahora va por buen camino, pero no tan a prisa como se espera.

#AnaEstrada. A los doce años le diagnosticaron a Ana Estrada poliomiositis progresiva, una enfermedad degenerativa incurable. Su cuerpo se debilita mientras la dolencia avanza. Con los años ha necesitado ayuda permanente. Su estado se complicó el 2016 con una traqueotomía que apenas le permite hablar por breves lapsos. En esas circunstancias Ana (44), sicóloga, decidió pelear porque se le permita morir cuando lo decida. El último jueves, 25 de enero, el 10º Juzgado Constitucional de la Corte Superior (de Apelaciones) de Lima ordenó “respetar la decisión” de Ana “de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia”. Es la primera sentencia sobre el tema y, por supuesto, se han alzado voces en contra. Un candidato muy devoto llegó a decir que “si una persona se quiere matar, que se tire de un edificio” sin la menor empatía o análisis del caso. Ana dice que tomará su decisión cuando su condición sea insostenible. El debate seguro va a continuar, pero ella abrió una puerta: la libertad de elegir cuando morir