Laura Martínez: “En medio del caos, el Perú siempre ofrece una joya”

Faltan cinco meses para el 28 de julio. El Perú cumplirá 200 años de vida republicana. Pero a los peruanos y peruanas nos falta ánimo para celebrar. Sin embargo, desde el Ministerio de Cultura, se ha formado el Proyecto Especial Bicentenario (PEB), una plataforma virtual que nos llama a reflexionar sobre este importante hito histórico. Por la pandemia y escándalos de corrupción como el vacunagate, este proyecto ha pasado desapercibido. Su joven directora, Laura Martínez, nos habla de la apuesta patriota que tiene la plataforma y del rol que juegan los jóvenes. Como historiadora afirma que la historia de nuestra república ha estado repleta de momentos difíciles y que del caos pueden salir cosas valiosas. Ser optimista en estos tiempos aciagos es un ejercicio de gran fortaleza mental. Ella la tiene.

Este año cumpliremos 200 años de Independencia, pero parece que la pandemia, los malos políticos, la repartija de las vacunas le han robado el protagonismo a cualquier celebración…

La incertidumbre es una constante en la historia republicana del país, pero yo soy muy optimista y creo que a pesar de los problemas podemos salir adelante. No vamos a negar que, como decía González Prada: “donde ponemos el dedo brota la pus”, pero yo recuerdo otra cita de Basadre que decía que el Perú no está liquidado, es un gran problema, pero también tiene grandes posibilidades. Desde el PEB no queremos celebrar el Bicentenario con una fiesta, somos conscientes de lo que pasa en el país. Lo que hacemos es propiciar momentos para conmemorar la República, para recordar, visibilizar y escucharnos entre peruanos. Yo entiendo que hoy hay un espíritu de negativizarlo todo, pero también es el momento de reconocer que hubo peruanos y peruanas que trabajaron desde sus espacios por el país y lo estamos resaltando desde la plataforma.

¿Y cómo está haciendo para que un país cansado, desengañado y desconfiados e interese por la llegada del 28 de julio?

Aunque no lo creas, hay mucha gente interesada. La agenda del PEB cambió con la llegada de la pandemia y ahora todos nuestros eventos son virtuales, pero gracias a ello nuestras charlas, exposiciones y cátedras llegan a muchos peruanos. Por ejemplo, un conversatorio en el auditorio más grande del Perú tiene cómo máximo un aforo de 5 mil personas. Gracias a la virtualidad, nuestros eventos han llegado hasta las 50 mil reproducciones. Nos ven desde Cusco, Arequipa, Puno, nos escriben desde París o China. Con decirte que la muestra Amazonía, del artista Christian Bendayán, que fue presentada hace dos semanas, tiene más de 30 mil vistas. Yo no sé qué museo podría lograrlo. La virtualidad nos ofrece grandes posibilidades.

A pesar del contexto negativo por la pandemia, hay un dato interesante: El PEB tiene 50 mil jóvenes voluntarios que se sumaron a la conmemoración de la Independencia, ¿qué función tienen?

Sí, son los voluntarios del Bicentenario. Estoy segura de que, en un contexto sin pandemia, se hubieran inscrito muchos más. Con ellos trabajamos diferentes ejes temáticos, discutimos sobre cómo lograr un Perú más íntegro, sin corrupción, más igualitario, con respeto al otro… lo interesante es que cuando se propició la crisis por la COVID-19, estos jóvenes se organizan para hacer el acompañamiento por teléfono a adultos mayores y personas con discapacidad…

El grupo se llamó ”Generación Bicentenario luchando contra el COVID-19″ y ganó el premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2020. Parece que no todo es malo, que los jóvenes nos siguen dando esperanza…

Sí, se movilizaron cerca de 10 mil voluntarios y lo hicieron ad honorem. Fue muy inspirador ver a los jóvenes llamando a los ancianos para preguntarles cómo estaban, para escucharlos, algo que no solemos hacer mucho. Fueron un ejemplo. Pienso que saber escuchar debería ser un deber moral para todos los servidores públicos. Y sí, esta generación está muy comprometida. Siguiendo esta línea, este año sacaremos otra plataforma telefónica para dar información sobre la vacuna. Nuestros voluntarios van a trabajar con el Ministerio de Salud para seguir apoyando.

Laura, tú eres joven, tienes 32 años, ¿te consideras parte de la Generación del Bicentenario?

Gracias por lo de joven, creo que legalmente la juventud es hasta los 30. En todo caso, pienso que la Generación del Bicentenario es diversa y heterogénea, tiene como denominador común el amor por el Perú y la vigilancia, y pensándolo bien no hay edad para pertenecer a ella. Si alguien mayor de 40 te dice que quiere al Perú y quiere hacer algo bonito, creo que ya es parte de la generación.

¿Saliste a marchar contra Merino?

Cuido de una persona mayor. Vivo con mi madre, que tiene la salud muy delicada y no salgo mucho. Incluso trabajo de forma virtual, todo el equipo del PEB lo hace.

¿Pero te manifestaste de alguna forma? ¿con el cacerolazo, por ejemplo?

En noviembre yo empecé como directora del PEB y a pesar de que aún no había ministra [de Cultura] sacamos un comunicado que yo propuse. Vengo de una escuela del respeto a los derechos humanos y la legítima protesta, lo tengo muy claro desde mis primeros años de San Marcos. Sé que no todos tenemos que estar de acuerdo con algo, por eso siempre debemos buscar el mecanismo democrático para decirlo.

¿Crees que los candidatos presidenciales cubren las expectativas de esta generación?

Es una pregunta compleja. Te la responderé como historiadora. Nosotros no solo tenemos que resistir a la pandemia, también tenemos que padecer las grandes taras de nuestra sociedad como la desigualdad, y, además, tenemos un problema mayor que es la crisis moral. Es inaceptable que haya candidatos con denuncias. Pero, podemos cambiar la historia. Justo este año el Perú tiene la oportunidad de elegir a un grupo de políticos que dirija los destinos del país de una mejor forma. Nuestra responsabilidad como ciudadanos es mantenernos informados, es nuestra gran arma ante la crisis.

Como historiadora has investigado la colonia,la etapa histórica antes de la independencia, ¿consideras que aún tenemos mentalidad colonial,que arrastramos ciertas taras como no creernos ciudadanos sinosúbditos?

Tendemos mucho al tutelaje, al Estado paternalista. Como ciudadanos debemos entender que el Estado somos todos, y así como tenemos derechos también tenemos deberes y eso es algo que debemos trabajar desde pequeños. Por otro lado, debemos reconocer que tenemos hitos importantes en nuestra historia que contribuyeron al cambio de esa mentalidad colonial como, por ejemplo, la Reforma Agraria. Julio Cotler y otros investigadores reconocen que propició un gran cambio entre los peruanos. Y volviendo al presente, vemos cómo hay un despertar de la ciudadanía que reclama, que vigila más a los políticos. En medio del caos, el Perú siempre ofrece una joya.

Laura, tú trabajaste en la Biblioteca Nacional como jefa de custodia y tuviste acceso a libros incunables,a las colecciones de Pablo Macera, de José Carlos Mariátegui, de Vallejo. Tener todo ese material a la mano te habrá hecho pensar que el Perú no es solo el país dementes corrompidas y egoístas, que también tenemos mentes brillantes…

• Entré en 2006 a la Biblioteca Nacional (BN) y fue inspirador saber que fue Don José de San Martín quien la fundó. Y lo hizo con sus propios libros, que eran más de 700 y estaban llenos de ideas de la Ilustración francesa, de lo que era una República y un ciudadano. Yo fui una amante y cuidadora del material bibliográfico de la biblioteca porque finalmente es lo que nos queda como Nación, lo que nos une a todos. Yo me sentía muy orgullosa de que por mis manos pasara un libro importante no solo de hombres que han hecho historia, también de mujeres como Zoila Aurora Cáceres o Clorinda Matto. Ricardo Palma fue otro que me inspiró. Leer sus cartas -que eran cerca de 3 mil- pidiendo donaciones para la Biblioteca que, en ese entonces, había sido saqueada por los chilenos… mira qué tal vocación de servidor público tenía, ese es mi ejemplo para trabajar por el país.

En una columna que publicaste a fines de 2020 citas estas líneas de Basadre: ”El presente ofrece también[…] indicios y presagios de que en el porvenir la vida será diferente, es decir más alegre,más completa, más plena”.¿Eres una optimista respecto a nuestro futuro como nación, Laura?

• Claro que sí. No estaría en el Proyecto Bicentenario si no creyera en el Perú como alguna vez lo hizo Ricardo Palma, Jorge Basadre y muchas mujeres que rescataron al país. Creo que el PEB tiene puntos positivos que alimentan el optimismo: Queremos reconocer el trabajo de peruanos y peruanas que hicieron algo por el país. ¿Tú sabes quién fue Miguelina Acosta? Fue una de las primeras mujeres que estudió jurisprudencia y escribió sobre el divorcio y cómo podría actuar una mujer en esa circunstancia. Gente muy valiosa ha construido este país.

En 25 ensayos desde la Pandemia para imaginar el Perú Bicentenario(disponible en el portal web del PEB) la historiadora Carmen McEvoy cuenta que,en plena lucha por la Independencia, la peste de la disentería mató a muchos soldados de la expedición libertadora, pero a pesar de la enfermedad conseguimos dar nuestro grito de libertad. Parece que estamos repitiendo la historia…

Parece, pero como decía Max Weber: “los fenómenos no pueden existir dos veces a la vez”. Sin embargo, los héroes de la peste, esta vez, no son los soldados sino los enfermeros, los médicos, los bomberos, los policías que han trabajado duro y honradamente. Ellos son los héroes del Bicentenario, son los que están haciendo historia hoy y debemos reconocerlos, así como los aplaudimos desde nuestras casas en los días más difíciles.

En tu cuenta de twitter te autodefines como”amante de los libros y del Perú”. ¿Dime, Laura, cómo se ama al Perú sin que nos rompa el corazón?

Aprendí a amar al Perú en la Biblioteca Nacional, cuidando nuestro patrimonio bibliográfico, desde la limpieza de los libros, porque quedarán para las futuras generaciones, hasta la custodia de los incunables. Con ese espíritu de servicio encabezo el PEB […] Amar de por sí es complicado para cualquiera, es un proceso difícil, pero cuando uno aprende a amar lo hace con todo, acepta al otro con sus problemas y más aún con sus posibilidades y así yo amo al Perú.

Volviendo al Bicentenario, ¿alguna vez,en tus sueños más delirantes, has pensado que sería mejor postergar la celebración de los 200años de Independencia para recordarla como se debe?

Hay tener claro que no estamos en celebración sino en conmemoración. Los hechos históricos pasan una sola vez. Nos ha tocado pasar el Bicentenario del 2021 en estas circunstancias. Hay que aceptarlo. Creo que en medio de la crisis siempre hay una oportunidad, que ésta nos dé pie para reflexionar sobre los grandes nudos que tiene el país como son la desigualdad, la falta de empatía, la poca preocupación por el bien común. Hay que ponerlos sobre la mesa y hablar sobre qué podríamos hacer para resolverlos. Eso queremos hacer en el PEB.