La protección y la orquesta

#Vacunación. Personas que no laboran en establecimientos de salud, que tienen licencia o que trabajan de forma remota. Esos son algunos de los casos, detectados por la Contraloría General de la República, de peruanos y peruanas que están recibiendo irregularmente la primera dosis de la vacuna a pesar de que no figuran en los padrones del MINSA. Esperamos que sean casos aislados, porque quienes tienen que recibirla con prioridad son los médicos, enfermeras y técnicas que todos los días le plantan batalla a la enfermedad. Como los especialistas de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dos de Mayo, cuyas historias contamos en esta edición: profesionales que atienden los casos más graves y trabajan sin descanso para que sus pacientes vivan. En el camino, la mitad de ellos se contagió y, uno, el más alegre y bromista, quizás el más querido, no vivió para contarlo. Ellos son los que tienen que estar sanos para que puedan socorrernos cuando los demás enfermemos. Por eso es tan importante protegerlos primero.

#CorazónSerrano. Este año la agrupación piurana lanzó su nuevo disco, Tan solo tú, a través de las redes sociales y de inmediato los fans empezaron a reproducir los videos en Youtube, Facebook y otras plataformas. Dos de los temas –cantados por Lesly y Nickol, dos de sus cinco vocalistas- ya se acercan al millón y medio de visitas. El éxito de Corazón Serrano, el mayor representante de la ‘cumbia sanjuanera’ nacida en la frontera peruanoecuatoriana, se ha basado siempre en las voces de sus cantantes femeninas, responsables de sus éxitos más sonados. En este número, a propósito del lanzamiento del disco y de su 28 aniversario, contamos cómo han continuado haciendo música en tiempos de pandemia. El nuevo disco es un éxito y pronto viene la segunda parte de la misma producción. Como siempre, las irresistibles voces de sus talentosas cantantes acompañan la vigencia de la banda.