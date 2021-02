Daniel Olivares: “La gente está harta de ver políticos falsamente perfectos”

• El actual Congreso entró en funciones el18 de marzo del año pasado, un día después de que se ordenar a la primera cuarentena por la pandemia, desde entonces han tenido que trabajar en espacios virtuales, ¿Cómo es trabajar en un Congreso en el que muchos parlamentarios nunca se han dado la mano y tampoco se han visto cara a cara?

• Bueno, ese es uno de los principales temas de este Congreso. Para trabajar como congresista tú necesitas construir vínculos de confianza, con personas con las que normalmente no los tienes, porque tienes posturas distintas, ideologías distintas. Ese es el problema central. Yo, por ejemplo, tenía una propuesta de campaña de sentarme con todos los que piensan distinto a mí. Y eso ha sido muy difícil. No se ha podido. Todo es por Zoom, o por teléfono, y eso hace que las cosas se demoren más. Se han construido las comisiones, pero hasta ahora hay congresistas que no nos hemos visto las caras nunca.

• En el último libro del periodista Marco Sifuentes, su colega Alberto de Belaunde contaba que la presencialidades indispensable porque sirve para llegara acuerdos.

• Sí, es que eso te ayuda a saber qué cosas tienes en común con otras personas. Por ejemplo, con una colega de Alianza para el Progreso nos dimos cuenta que los dos éramos animalistas, que vivíamos con gatos, con perros. Puede parecer una tontería, pero no lo es. Eso genera un vínculo. Y ahora ella es una persona con la que yo hablo seguido. Ese tipo de cosas personales también tienen un peso.

• Por otro lado, la virtualidad puede resultar peligrosa, porque a veces en las pantallas se pueden filtrar insultos, amenazas, o lo que pasó a usted con el tabaco.

• Es verdad, es como lo que pasa en las redes sociales, que la gente insulta con mayor libertad que la que tendría en la vida real, es la costumbre trol. Yo sí siento, por ejemplo en los plenos, que la gente aprieta un botón y dice lo que sea, a pesar de que se sabe quién es. No sé, es como si tuvieras un incentivo para tirar la piedra. Desde la virtualidad es más fácil que hacerlo personalmente.

• Por cierto, en el pleno de hoy uno de sus colegas pedía que los vacunen porque-afirmaba-los congresistas se arriesgan mucho, ¿usted siente que están en primera línea?

• Nosotros como bancada morada ya dijimos que rechazamos esa expresión y que vamos a vacunarnos cuando el padrón del Minsa lo disponga. No vamos a usar ningún privilegio para vacunarnos antes. Ese sería un pésimo mensaje.

• Quiero ir a la conversación con Julio Guzmán, en la que declaró sobre el consumo de marihuana, que se hizo como parte del formato ”Conoce a tu candidato” que usa el Partido Morado, ¿ cómo se decidió que usted fuera el interlocutor de Guzmán?

• No, no. No fue parte de ese formato. Nunca escuché de eso. A mí me llamaron para una evaluación del 2020. Era la conversación entre un vocero de la bancada y el presidente del partido, analizando el año pasado.

• De acuerdo. En esta conversación partidaria…

• De veinte minutos.

• En esta reunión usted hizo referencia a suc onsumo de marihuana y por ello la comisión de Ética ha decidido iniciar una investigación, ¿cuál va as er su respuesta cuando sea convocado a este grupo de trabajo?

• Pues no lo sé. Será sincera como siempre. Les diré, probablemente, que ya he explicado todas mis ideas respecto de esto, que yo no separo mi vida personal de la laboral, pero que si alguna persona ha sentido que lo que pasó es algo que se debe mantener en el ámbito personal, pues, pueden tener un punto. Lo entendería. Pero también les diría que yo tengo un estilo, y cada vez que a mí me preguntan algo, yo siempre respondo de manera transparente. Lo que yo veía, desde fuera, es oscuridad alrededor de los políticos. Siempre los veo perfectos, sonriendo, increíbles. Siempre hablando de que hay que ayudar a los que menos tienen, pero al final no me la creo. Yo apuesto por una forma de hacer política, lo que sea que me pegunten, lo haré con la verdad.

• ¿Dice que usted no le tiene temor a mostrar sus imperfecciones?

• Es que la gente está harta de ver políticos falsamente perfectos, porque nadie lo es. Yo soy una persona como cualquier otra, tengo defectos, y también algunas virtudes, y no me apena o avergüenza decirlas.

• Es vocero de su bancada. Fuera del Partido Morado, ¿con qué grupos trabaja con más confianza?

• En cuestiones de defensa de los derechos sociales, siempre hemos tenido una línea más cercana con el Frente Amplio. También en lucha contra la corrupción. O en defensa de la democracia, ya no con el partido, pero sí con algunas personas de esa bancada, que se dividió en algún momento. En tema de responsabilidad económica, allí no hemos coincidido con nadie. En general hemos sido los lornas de la clase, los que estaban allí oponiéndose. Y cuando nos preguntaban por qué nos oponemos, hemos dicho que lo que estaban haciendo lo iban a declarar inconstitucional, como ha pasado.

• Así que les es más fácil ponerse de acuerdo con la izquierda, ¿eso podría replicarse en el nuevo Congreso?

• Ya lo dijo Julio Guzmán en una entrevista; él reconoce la honestidad de Verónika Mendoza. Entonces, un partido republicano como el morado, que cree en la igualdad de derechos, en la defensa de la democracia, o en la lucha contra la corrupción, sí comparte algunas ideas con esa fuerza, pero está claro que no estamos de acuerdo, por ejemplo, en asuntos referidos al mercado. También veo candidatos con los que se puede conversar, de otras tiendas. Pero, ojo, son personas, no partidos.

• ¿Y habrá nueva bancada del Partido Morado? En diciembre, una encuesta del IEP colocaba al partido en el primer lugar de la intención devoto congresal con 12,9% de respaldo. En enero hubo una caída pronunciada y ese respaldo se redujo al 5,7 %. Y si la cosa sigue así ,podrían no pasar la valla electoral.

• Yo creo que la campaña no ha empezado.

• ¿Ah sí?

• Sí, no hay campaña en el mundo que dure tres meses. La campaña municipal en la que se eligió el señor Muñoz duró dos semanas. Yo lo sé porque yo estaba asesorando a otro candidato. Nadie hacía caso antes, todo empezó con el debate. La campaña en la que yo fui elegido duró tres semanas, no había atención antes. Entonces, yo siento que entre la atención que cada uno le está dando a la pandemia, a su familia, a estar bien en la chamba, creo que recién va a calentar esto. Estamos en el inicio. ¿Y cómo le puede ir al partido? Claramente hay un vínculo que hace la ciudadanía entre el gobierno de Francisco Sagasti y el Partido Morado, que nos puede sumar en contra y no tanto a favor.

• Esto que me dice, que las campañas son relámpago, que se deciden en dos semanas, ¿no es un poco un consuelo? La caída de los candidatos de su partido ha sido pronunciada.

• El candidato que está en primer lugar tiene 10%, no hay nada pronunciado. Lo único pronunciado ha sido lo del gobierno, que ha caído 37 puntos en un mes. Que bajes uno o dos puntos no es nada. Son hipos pequeños.

• Ustedes han perdido siete puntos, de diciembre a enero.

• No tengo ese dato.

• Es del IEP.

• Bueno, a ver. Yo creo que una buena gestión del gobierno no nos va a beneficiar, pero una gestión negativa sí nos podría perjudicar. Y diciembre y enero fueron momentos muy difíciles, porque empezaba el gobierno. Eso de todas maneras debe afectar al partido del que el presidente es miembro.

• ¿Eso explica también la caída de Julio Guzmán, que ha pasado de9.1%derespaldoa4.6%?

• Sí. Por eso le digo que son tres cosas que van a pesar sobre el partido: la performance del candidato y de los candidatos al Congreso, que la bancada siga mostrándose responsable y lo que haga el Ejecutivo.

• Esta es una pregunta para el publicista Daniel Olivares, ¿es JulioGuzmán un buen producto, una buena marca?

• El gran reto de Julio es mostrar su lado más humano, porque él es muy perfeccionista, el primero de la clase. Pero el ciudadano no solo vota por la razón sino por la conexión emocional. Y a veces cuando alguien está enfocado en que todo esté bien y todo esté perfecto, puede perder conexión emocional. Cuando él está cómodo, lo puede hacer muy bien. Y él está en ese camino, yo lo he visto en algunas entrevistas, espero que siga así.

• Fue militante de Fuerza Social entre el 2010 y 2012, también de Todos por el Perú, hoy está inscrito en el Partido Morado, ¿por qué? ¿Qué tiene de atractivo este partido?

• Yo he sido militante de dos partidos: de Fuerza Social y del Partido Morado. Mi inscripción en Todos por el Perú fue coyuntural, yo estaba apoyando a Julio Guzmán en ese momento, y todos los del movimiento nos inscribimos allí. Pero, fundamentalmente, los partidos en los que me he inscrito para chambear han sido Fuerza Social, un partido de izquierda democrática, progresista, y hoy estoy con los morados, donde sigo con mis propios ideales y he encontrado muchas coincidencias, pero no todas. No todo lo que yo pienso es aceptado en el Partido Morado.

• ¿Ah así? ¿Qué cosa le rechazan en el Partido Morado?

• Por ejemplo, un acuerdo al que se ha llegado en el partido es que apoyamos la despenalización del aborto en caso de violación, pero hay personas que creen que debe ser universal, gratuito, y seguro, y decisión de las mujeres. Y se avanza hasta que hay un punto intermedio. También hubo una discusión interna sobre el matrimonio igualitario, al final se decidió que ese era el camino, aunque hubo gente que prefería hablar de unión civil. Es parte de los debates internos.

• ¿El de Francisco Sagasti es un gobierno del Partido Morado?

• No, porque, a ver, si el partido es elegido en abril va a nombrar a todos los ministros, va a implementar un plan de acción con una serie de reformas que tiene que ejecutar. Y al principio, cuando se decidió que un miembro de la bancada iba a ir Palacio, se acordó que este gobierno era de transición e independiente. Hubo una separación en ese momento entre el presidente Sagasti y todos los demás. Obviamente mantenemos el cariño que nos hemos tenido siempre, yo le tengo mucha estima a Francisco.

• Si una persona común y corriente entrara hoy a la página web del Partido Morado, vería que el señorSagasti es autor del ideario del partido y jefe del plan de gobierno, ¿cómo podría entender esa persona que este no es un gobierno del Partido Morado?

• Depende de qué entiende uno por gobierno del Partido Morado. Si alguien piensa que se trata del gobierno de un militante del partido, que tiene unos estándares de honestidad clarísimos, de defensa de la democracia clarísimos, sí, es cierto, compartimos los valores del partido. Pero lo que no ha pasado es que los equipos del partido hayan entrado al gobierno.

• Aunque hay dos asesores en Palacio que tenían cargos importantes en el partido.

• Imagínate. El estado es inmenso. Y que Francisco se vaya con un par de asesores a los que le tiene confianza, tiene todo el sentido del mundo.