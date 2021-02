Corazón que sigue latiendo

El 23 de enero pasado la agrupación piurana Corazón Serrano presentó en su página de Facebook, a partir de las 7 de la noche y cada quince minutos, seis videos de igual número de canciones de su nuevo disco Tan solo tú. En apenas unas horas fueron tendencia en Perú, Bolivia y Ecuador. Y dos de los temas -Tu Recuerdo y No me pregunten más- tienen ya un millón y medio de reproducciones.

“En los últimos años las disqueras recomiendan que se lancen las canciones de una en una para que no se estorben entre ellas, pero decidimos arriesgarnos. Al final el público es quien decide. Y nos dimos con la sorpresa de que todas funcionaron”, cuenta Edwin Guerrero, director musical y fundador de la banda junto a su hermano Lorenzo.

Ese lanzamiento es solo la primera parte de un disco que han trabajado en los meses de pandemia y que tiene trece temas. Pronto lanzarán, también en bloque, los siete restantes. Los videos de presentación de los seis primeros se grabaron en el fundo de uno de sus hermanos para controlar mejor los protocolos de distanciamiento y durante la filmación hubo anécdotas para contar.

“Por ejemplo, en el video de la canción No me pregunten más, de Nickol Sinchi, ella debía ir al centro de una laguna artificial que tiene una isla pequeña. Pero el bote que debía llevarla no arrancaba, así que como el agua no es tan profunda alguien de la producción debió meterse al agua y llevarla en hombros hasta allí”, cuenta el músico.

Edwin es el arreglista y compositor de la mayoría de los temas de Corazón Serrano. Los que han lanzado esta vez tienen el sonido característico de la agrupación: guitarras eléctricas y acústicas limpias, teclados envolventes, toques de acordeón y letras que hablan de amor y desamor. Presentan nuevas fusiones musicales pero mantienen su ‘toque’ de cumbia sanjuanera.

Cumbia en pandemia

Cuando se declaró la pandemia, en marzo pasado, Corazón Serrano debió cancelar un concierto en el Festival de la Vendimia de Ica que era unos días después. Y también una gira de 20 días por Guayaquil, Loja, Ambato y Quito, en Ecuador, donde son ídolos. En la capital ecuatoriana, donde tocarían por primera vez, ya estaban vendidas las 12 mil entradas del show, dos meses antes.

Y no ha sido todo. También cancelaron presentaciones en Bolivia; una gira de quince días a Estados Unidos en agosto; otra a China; y además estaban preparando una gira promocional -presentaciones en radio y TV- por varias ciudades de México, como paso previo a una gira de conciertos este 2021. Antes de la pandemia daban unos 20 conciertos al mes en distintas ciudades del país. Pero todo ha quedado en stand by.

En México suenan fuerte desde hace varios años y eso se puede comprobar en los comentarios que dejan los visitantes de sus videos en Youtube. Uno de sus temas, Vida ya no es vida, es un boom en lo que allá llaman ‘fiestas sonideras’. Este año hubieran tocado en ese país donde hay un “público enorme” según Edwin, pero todo se aplazó quizá hasta el 2022.

A pesar de los contratiempos de la pandemia, el grupo no ha parado. En julio ofrecieron su primer concierto virtual con entrada pagada. Fue el único que tuvo un costo. A partir de entonces han dado conciertos gratuitos que se pueden ver en vivo en su página de Facebook. Han llegado a tener más de 35 mil espectadores conectados y luego los videos de las presentaciones tienen millones de vistas.

Últimamente dan conciertos semanales que transmiten desde su propio estudio. No cobran porque gran parte de su público es gente de pueblos pequeños que no tiene conexión a internet. Han hecho acuerdos con empresas para promocionar su marca a cambio de que auspicien el concierto.

“Con ello logramos dos cosas: que la marca y la música de Corazón Serrano siga vigente, y que nuestro personal siga cobrando un sueldo. No hemos dejado de pagarle a nadie. En enero hemos hecho un solo concierto pero igual le hemos pagado a todos”, dice Edwin.

Voces de la cumbia

El rostro de Corazón Serrano siempre han sido sus cantantes femeninas. La formación actual la conforman Irma Guerrero, Lesly Aguila -la cantante original de Tu ausencia, el primer mega éxito del grupo-, Nickol Sinchi, Ana Lucía Urbina y Susana Alvarado. En el recuerdo siempre estará Edita Guerrero, primera cantante de la agrupación.

Para Irma -que en el nuevo disco canta el tema La idiota- la agrupación es como una gran familia. Recuerda con cariño a cada una de las cantantes que pasaron por ahí y comenta que hoy tienen un grupo muy afiatado, cada una con su estilo y hits propios. Después que los temas que lanzaron en enero se convirtieran en éxitos, dice que le llena de alegría que a la gente le agrade el trabajo realizado.

“Cuando la gente está pendiente de lo que les podemos dar para alegrar su día a día, sientes que no te olvidan y que tu música sigue vigente”, comenta.

La piurana Susana Alvarado, una de las actuales cantantes, llegó a la agrupación hace cinco años. Ella canta el tema Te devuelvo tu anillito del nuevo disco, una cumbia sanjuanera con mucho ritmo, muy bailable, que ya se acerca al millón de vistas en Youtube. También es la intérprete del Mix Morena, el video más visto de la agrupación en su canal de Youtube, con 45 millones de reproducciones.

Susana cuenta que luego de la pandemia el ritmo que llevaban, de viajes y presentaciones en distintas partes del país, se ha detenido. Pero agradece estar en una agrupación grande que se ha hecho cargo de toda la gente que trabaja con ellos.

“A mí Corazón Serrano me cambió la vida y estoy muy agradecida por eso. Espero que esto -la pandemia- acabe pronto para volver. Somos los últimos en poder regresar a nuestro trabajo, pero lo que queda es estar con salud para hacerlo. Personalmente espero poder subir pronto a un escenario para encontrarnos con el calor de la gente, que es algo que nos motiva muchísimo”, explica.

Ella y las demás cantantes sostienen el éxito de la banda. Todas tienen también sus propios clubs de fans, y redes sociales con miles de seguidores. Por ejemplo, Susana cumplió años en diciembre y un grupo de su club en Lima viajó hasta Piura y le dio una serenata con mariachis. Esa es la gran conexión que tienen con sus seguidores. “Valoramos mucho ese cariño”, dice ella.

El viernes pasado Corazón Serrano cumplió 28 años y lo celebró con un concierto virtual teniendo como invitados a Armonía 10, entre otras figuras de la cumbia. Allí la orquesta piurana tocó sus éxitos más clásicos y también los de su nuevo disco. En unos meses esperan lanzar un disco de feats con 7 invitados peruanos y 3 extranjeros. Son un corazón lleno de música, que no se detiene.