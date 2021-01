La encrucijada de WhatsApp

Pedro se convirtió en un usuario cauteloso desde hace dos años. No usa Facebook ni Instagram. Sustituyó Zoom por Jitsi Meet, una aplicación de código libre que no requiere vincular alguna cuenta de correo. Desinstaló WhatsApp para siempre. “No es que tenga una especie de psicosis –dice a través de una videollamada en Jitsi–. Simplemente busco practicidad. No veo tan atractivo eso de moverse por modas”.

Estudia Letras en San Marcos y es, desde fines del 2019, usuario de Signal, la app que disparó su popularidad esta semana luego de que WhatsApp anunciara cambios en su política de privacidad. La aplicación de mensajería más popular del mundo (alberga 2.000 millones de personas) planeaba, a partir del próximo 8 de febrero, canalizar la información de todos sus usuarios a Facebook, su casa matriz.

La polémica produjo un cambio de planes –la decisión de WhatsApp se pospuso para el 15 de mayo–, pero sobre todo un éxodo virtual: en cuatro días, Signal registró 7,5 millones de nuevas descargas en todo el mundo tanto para Android como para iOS, 43 veces más que en la semana previa, según datos de Sensor Tower. Incluso Elon Musk, fundador de Tesla y el segundo hombre más rico del planeta, se unió a sus filas.

Cuando Pedro la descargó, Signal era usada solo por dos de sus contactos. No podía realizar videollamadas grupales ni enviar mensajes de voz, tampoco había stickers para amenizar las conversaciones. Ahora todo aquello está disponible. Se unió su familia y su círculo más cercano. “Digamos que el anuncio fue un detonante para ver hasta qué punto seremos manipulados”, reflexiona al otro lado del teléfono.

Telegram, por su parte, superó los 500 millones de usuarios activos, con 25 millones nuevos solo en 72 horas a nivel mundial. Su fundador, el magnate ruso Pável Dúrov, celebró con un guiño la controversia. “La gente ya no intercambia su privacidad por servicios gratuitos –dijo Dúrov–. Ya no quiere ser tomada como rehén de los monopolios tecnológicos”. Así presumió de tener los sistemas de encriptación y protección de datos más rigurosos de todas las aplicaciones de mensajería.

Pável Dúrov, fundador de Telegram.

“Desde el último viernes, 47 de mis contactos se han unido a Telegram”, calcula la comunicadora Joaquina Izaguirre, que emplea la app desde 2016. Hace unos días, Joaquina chateaba sobre la boda de uno de sus amigos. Minutos después, su perfil de Instagram desplegó anuncios de lugares para pasar la luna de miel, y Facebook empezó a compartirle perfiles de wedding planners. “Nunca había googleado eso ni buscado algo parecido. Fue publicidad producto de un chat en WhatsApp”, asegura.

Según el analista y consultor en Tecnología Arturo Goga, se trata de un fenómeno “escalofriante”. En su canal de YouTube, donde publicó un clip pedagógico sobre el tema, Goga ha dicho que, si WhatsApp distribuye sus datos a Facebook e Instagram, estaríamos expuestos a millones de anunciantes en las redes: seríamos como “vacas en el matadero” ante el “mejor postor”.

Desde su tribuna, Facebook ha señalado que hay una “campaña de desinformación”; y WhatsApp, que su última actualización no afecta a la seguridad de nadie. Han llamado a la calma, pero el conflicto supone más que eso.

***

Hay que volver al origen de este debate. El 4 de enero, WhatsApp anunció cambios en su política de privacidad para compartir algunos metadatos con el ecosistema de aplicaciones de la compañía de Mark Zuckerberg. Con ellos, los anunciantes podrían contactar a sus clientes a través de la aplicación de mensajería, o incluso vender directamente sus productos por allí, como pasa en la India.

En rigor, Facebook tendría acceso a los datos de nuestros contactos y de nuestro perfil, excepto el contenido de nuestros mensajes (por ahora encriptados). Sabría, por ejemplo, el número de nuestro teléfono, las operaciones que realizamos, cómo y con quién interactuamos (incluidas las empresas), el dispositivo que manejamos o nuestra dirección IP. Con esa información, pondría a trabajar su algoritmo para encontrar todo tipo de correlaciones: qué anuncio vendernos cuando estamos tristes, o qué enviarnos tras haber visto cierto video, leído un artículo o puesto un determinado comentario.

Elon Musk, de Telsa, se hizo usuario de Signal.

“Facebook ya maneja una enorme cantidad de información sobre nosotros –ha dicho Arturo Goga–. No necesita escucharnos: conoce nuestros impulsos, nuestras búsquedas, nuestros contactos, incluso antes de que lo pensemos (sic)”.

“El usuario queda reducido a un producto –apunta Miguel Rabi, gerente de Producto de Comunicaciones Unificadas y Telefonía de Optical Networks–. Quizá porque WhatsApp es masivo y gratuito confundimos que es un servicio público. No. Es una empresa y debe monetizar”.

“Esto debe llevarnos a reflexionar sobre nuestra cultura digital, no solamente para quien ha nacido con la tecnología bajo el brazo –señala Fernando Huamán, docente e investigador del Departamento de Ingeniería de la PUCP–. Somos poco conscientes de ello. Es más, aceptamos los términos sin leerlos. WhatsApp no infringe normas: es transparente con su as bajo la manga. Prácticamente está configurando un monopolio en el uso de las comunicaciones”.

Goga, Rabi y Huamán coinciden en que la solución factible es migrar a otras plataformas, una práctica que se masificó en estos días y por la que WhatsApp aplazó sus planes. Goga ha destacado lo “prácticas” que son Telegram y Signal. Desde el lado técnico, Rabi explica que Telegram es “bastante programable” y Signal, “mucho más segura”. (El exagente de la CIA Edward Snowden la emplea para evadir al FBI). Huamán, por su lado, exhorta a las empresas a no poner a WhatsApp como el principal medio para coordinar el teletrabajo. “No le den ese poder”, invita el experto.

Joaquina Izaguirre afirma que ha recibido publicidad en Facebook e Instagram después de chatear en WhatsApp.

Pero Facebook, el imperio al que WhatsApp pertenece, es poderoso y omnipresente. Chris Hughes, su cofundador, contó alguna vez que el enfoque de crecimiento de Mark Zuckerberg “lo llevó a sacrificar la seguridad y la civilidad por los clics”.

La semana pasada, tras el asalto al Capitolio, Facebook expectoró a Donald Trump por dirigir actos que “atentan” contra la democracia, aunque volvió a habilitar sus cuentas hace dos días. Que las plataformas digitales sean las únicas que puedan sancionar el discurso populista y la falsa información representan el “fracaso colectivo” de nuestra sociedad, ha zanjado el economista Tommaso Valletti, jefe de Competencia de la Comisión Europea entre 2016 y 2019. Ese emporio ha alcanzado -dijo Valletti- “un poder económico y político sin precedentes, en lugar de limitarlo”.

¿Cómo nos irá en el futuro con este tipo de influencia digital? ¿Qué impide que las competidoras de WhatsApp también tomen ventaja de nuestros datos? Hace unos años, cuando Zuckerberg adquirió WhatsApp, los expertos pronosticaron que esas respuestas las veríamos el 2021. El momento ha llegado.