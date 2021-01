Jorge Muñoz: “Lima es una ciudad de muchas culturas, debemos estar orgullosos de esa mistura”

Lima cumple 486 años de fundación y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, cumple dos años de gestión. Aquí hace un repaso de lo realizado y lo que todavía falta por hacer en Lima, una megaciudad de diez millones de habitantes con múltiples problemas. Muñoz insiste en su propuesta de tener un Alcalde Mayor y anuncia teleféricos para unir varias zonas de Lima. También dice que en su gestión el ciudadano está en el centro de cualquier medida que tome.

Ha anunciado que se culminará el Metropolitano en Lima norte, ¿por qué demoró tanto esa obra?

Es una obra que debió hacerse hace once años por gestiones municipales previas, porque era parte de la concepción del Metropolitano. Cuando yo fui candidato, dije: “si soy alcalde, vamos a hacer esa obra”. Fuimos electos el 2018 y el 2019 empezamos a trabajar en la concepción de la obra. Se dilató por una razón: hicimos que el gobierno central asuma el costo del préstamo. Hubo que negociar con el gobierno central y después con el Banco Mundial para que ese préstamo pase por el MEF y termine siendo la plata que se va a utilizar en la obra. La municipalidad le paga al concesionario que ha sido el ganador. Ese proceso tomó casi dos años. Ya está firmado y en febrero comienzan las obras. Culminarán en catorce meses.

¿Parte de la obra va a ocupar los terrenos de un parque zonal?

En algún momento tuvo esa naturaleza, después se le cambió. Se va a usar un espacio que hoy en día no es utilizado como parque.

Entre las obras por venir, propone teleféricos para Lima.

Estamos en ese proceso. Como se creó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), hemos tenido que recurrir a ellos para que nos den la autorización para hacer los trabajos de preinversión. Tenemos toda una planificación. En origen teníamos la posibilidad de ser una unidad coordinadora y ejecutora, eso nos lo dio el ministerio de Vivienda. Pero con la creación de la ATU, ellos reasumieron eso. Hemos tenido que conseguir la autorización, hacer el trabajo de preinversión y después se licitará.

Para una mejor gestión de la ciudad ha propuesto la fi gura de un Alcalde Mayor, ¿de qué manera esto beneficiaría a Lima?

Primero, reduciría las decisiones administrativas. Lo que se busca es que en vez de que hayan 42 municipalidades distritales, hayan cinco unidades territoriales, que responden a las cinco mancomunidades que hoy tenemos en Lima. Estas mancomunidades son la agrupación de distintos distritos, que harían que esto se maneje más fácilmente. En la propuesta que hacíamos había un reconocimiento para que la alcaldía mayor tenga una preeminencia sobre las municipalidades distritales. Hemos tenido situaciones en las que por autonomías, según la Constitución, algunos alcaldes distritales han realizado acciones que no van en la misma línea que lo que se plantea desde una visión metropolitana. Con esta propuesta se reduciría el funcionamiento administrativo y sería más viable el manejo de la gestión.

¿Qué se necesita para que esta propuesta sea realidad?

Voluntad política. Hacer que el Congreso apruebe esas normas. Ahí está el quid del asunto. Lo tienen encarpetado.

O sea, es difícil lograr el cambio

Pero seguiremos luchando hasta que alguien pueda entender la necesidad de que esto le daría un mayor dinamismo a la ciudad.

Usted planteó el plan 360 contra la inseguridad ciudadana ¿Es Lima más segura hoy que en anteriores gestiones?

El plan 360 busca involucrar a todos los actores. La municipalidad tiene rol preventivo. Muchas veces se cree que la municipalidad tiene el rol reactivo de la Policía Nacional. En la municipalidad no hacemos investigación criminal, no se portan armas, porque no tenemos esa facultad. Y tampoco tiene la capacidad de detención. El serenazgo coadyuba a las detenciones. Todo lo que he mencionado está en manos de la Policía Nacional, que es uno de los actores importantes del plan 360. Si uno de los actores falla, el plan se ve afectado. Lo que hemos encontrado en los últimos tiempos, por la inestabilidad política que ha habido, con afectación del rol policial, ha generado una afectación del plan. ¿Qué cosa he propuesto? Que desde el lado policial se intensifique la investigación criminal, que ha estado desatendida. Por eso no se anticipa el accionar de las bandas delincuenciales. Otra cosa es que se ha afectado el patrullaje integrado entre la policía y el serenazgo.

¿Por qué se ha afectado?

Por la pandemia. Revisábamos en el Codisec, el comité distrital de seguridad ciudadana, cómo se estaba desarrollando el patrullaje integrado. Tenemos diez comisarías en el Cercado. Varias de ellas han dejado de hacer patrullaje integrado por la merma de efectivos policiales. Y porque en algunos casos los efectivos son desplazados a atender situaciones producto de la crisis política.

Ahora que la ATU se encarga de la gestión del transporte en la ciudad, ¿Cómo colaboran ustedes con ellos en la gestión del tránsito? ¿Tienen la central de monitoreo de semáforos inteligentes que prometieron en campaña?

Una ley del 2018 le dio las atribuciones a la ATU para el manejo del transporte en Lima y el Callao, como una sola unidad territorial. Desde setiembre está 100% en manos de la ATU. Nosotros seguimos trabajando en la mejora semafórica, en la posibilidad de darle más fluidez al tránsito. Hemos creado algunas medidas en paralelo como la del pico y placa, que ahora está suspendida porque no queremos afectar con esta medida alguna acción del Ejecutivo para combatir la pandemia. Me refiero a que los vehículos particulares para mucha gente termina siendo un espacio mucho más seguro que subir a un transporte público. Mientras todavía se mantenga el estado de emergencia, estamos viendo en qué momento lo retomamos.

¿Y la central de monitoreo de semáforos, la tienen?

Está en proceso de terminarse de implementar.

¿Cómo colabora la municipalidad con el gobierno en el tema del COVID-19, además de implementar la Casa de Todos en Acho?

Hemos creado un programa que se llama “Lima te Cuida”, un paraguas amplio con varias acciones. Una de ellas es la Casa de Todos en Acho, que es temporal. En los próximos días vamos a entregar la casa definitiva que está en la urbanización Palomino. También hemos llevado “Lima te Cuida” a los distritos de la capital para hacer pruebas de descarte contra el COVID. Y a esas campañas hemos llevado información y despistaje de temas colaterales como la hipertensión, diabetes. Hemos llegado a más de 40 mil ciudadanos. También hemos puesto a disposición de los ciudadanos Sisol 40, un lugar virtual para dar consejería en temas de afectaciones psicológicas. Adicionalmente hemos firmado un convenio con el Minsa para poner a su disposición toda nuestra capacidad para la vacunación en 29 locales. Eso va a permitir vacunar a 300 mil personas al mes, una vez que lleguen las vacunas a través del Ejecutivo. Y hemos identificado 138 ollas comunes que estamos impulsando con donaciones y asistencia.

Un tema que se le criticó, es su tardía reacción en el control del acceso al Mercado Central y Mesa Redonda a fi n de año. ¿Por qué no se tomó previsiones mucho antes?

Las medidas preventivas se tomaron, la planificación se dio, las cosas se hicieron. Pero como todos los planes, estos se van ajustando. Te pongo un ejemplo: el 8 de diciembre, que era un día festivo, llegaron 80 mil personas a Mesa Redonda a pesar de todos los controles que habíamos puesto en los ingresos, las vallas. Eso lo fuimos bajando, y en los días de Navidad, 23 y 24, el 30 y 31, por Año Nuevo, los niveles de aforo bajaron. Implementamos nuevas medidas de control, involucramos a los bomberos, la Policía Nacional, al Ejército con 120 hombres. El Minsa estuvo con una carpa de atención. Bajamos el aforo, evitamos situaciones de contagio y no tuvimos otras consecuencias que lamentar en una zona con tanta concurrencia.

A propósito del Bicentenario, Prolima anunció que se iba a remozar el Centro Histórico para las celebraciones. No sé si por la pandemia, pero ese trabajo no se nota.

Aprobamos el Plan de Recuperación del Centro Histórico en diciembre de 2019. Tiene varias acciones como la generación de calles peatonalizadas, recuperación de casonas, monumentos, otras actividades. Se ha planificado recuperar 96 monumentos, varios de ellos ya han sido recuperados: La Libertad en la Plaza Francia, Antonio Raimondi en Barrios Altos, Las tres gracias en la plaza San Martín. Se ha recuperado la iglesia de Copacabana en el Rímac. Y la Iglesia de la Recoleta, en Plaza Francia, se está recuperando. Sin duda hay mucho por hacer.

En el tema de las casonas históricas por ejemplo

Ahí tenemos un tema pendiente. Hay más de mil casonas en estado ruinoso y es algo en lo que tenemos que intervenir más.

En el balance de sus dos primeros años ha mostrado obras viales, en la Panamericana Sur y otros puntos de Lima. ¿Pero han habilitado nuevos espacios públicos, áreas verdes, para la población?

Hay poco verde en la ciudad, hay una necesidad de incrementar áreas. Quiero resaltar algo: se ha dado continuidad a obras que podrían haber estado en proceso o en ejecución y las hemos terminado. Sobre áreas verdes y espacios públicos tenemos un plan de recuperación de doce parques en la zona del Cercado. En los próximos días vamos a inaugurar algunos. Uno es el parque Donofrio, cercano a la fábrica de ese nombre. Y vienen 11 parques más que está trabajando Invermet. Y hay varias plazuelas que se han recuperado.

Después del primer año, muchas voces decían que su gestión no tenía un rumbo específico ¿A dónde quiere que vaya Lima, cual es el norte de su gestión?

Para nosotros es muy claro que Lima tiene que ser una ciudad más cercana, más humana, donde el ciudadano sea el eje central de cualquier medida que se tome. Esta municipalidad ha estado inmersa en actos de corrupción. Dos alcaldes que me han precedido están con prisión domiciliaria. Y nosotros nos hemos querido distinguir de ese tipo de acciones. Trabajamos con transparencia y sin corrupción. Y en ese sentido el ser humano es el eje central de nuestro accionar. En función a eso hay obras que se han planificado, que las vamos a cumplir.

El nuevo aniversario de la ciudad se da en un contexto difícil pero habrá celebración

Tenemos actividades que van a ser virtuales. Mientras estamos en esta entrevista hay una actividad que se está filmando en la Plaza Mayor. Todo se va a plasmar en una serenata que vamos a compartir del 17 para 18 (de enero) con los ciudadanos. Se va a poder transmitir por las redes y por un medio de comunicación televisivo de manera que las personas vean esto desde sus casas. La idea es que las personas se cuiden en su casa pero que a la vez celebren. Porque tenemos cosas por las cuales celebrar y sentirnos orgullosos a pesar de las adversidades. Lima es una ciudad donde hay muchas culturas, pero es una sola Lima. Debemos sentirnos orgullosos de esa mistura, ese mosaico que nos caracteriza.

¿Por qué obra o cambio que hizo en la ciudad quisiera que se le recuerde al final de su mandato?

Tengo claro que hay que trabajar en diversos ámbitos. Hay que trabajar en todas las Limas. Hay obras que son emblemáticas. Por ejemplo, la finalización de los 10.2 kilómetros de la vía del Metropolitano. O “Pasamayito” que unirá Comas y San Juan de Lurigancho. Y una que ya hemos realizado que es la obra de la avenida Malásquez, que tiene casi 11 kilómetros entre La Molina y Lurín. La avenida Malásquez se une con Poblete en Cieneguilla, hacen 27 kilómetros, ya entregados a la gente. Hay muchas obras que vamos a dejar al final de la gestión. Lo más importante es que se debe recordar al alcalde por su cercanía con la gente y por tener a las personas como centro de su accionar.