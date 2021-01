La asonada y la campaña

#Capitolio. Este viernes, Twitter bloqueó permanentemente la cuenta del presidente norteamericano Donald Trump por “el riesgo de mayor incitación a la violencia”, después de los sucesos del miércoles 6, en que sus seguidores, activistas de la derecha más extrema, irrumpieron en el Capitolio. No es la única red social que tomó medidas. Facebook e Instagram también han bloqueado a Trump al menos “hasta que se concrete el traspaso de poder”. Es decir, hasta el 20 de enero. Y ante los rumores de que los fanáticos trumpistas preparan una asonada similar o más radical que el ataque al Capitolio para evitar la toma de mando de Joe Biden entre el 17 y el 19 de enero, esta vez con armas, otras grandes empresas de internet como Google y Redit han optado por bloquear plataformas de intercambio de información de estos sectores como Parler y Discord. Hasta Tik Tok ha bloqueado hashtags como #patriotparty y #stormthecapitol. Ante las temerarias y casi demenciales acciones de Trump y el trumpismo las grandes empresas de tecnología se han dado cuenta de que hay que parar esa ola extremista que amenaza con acribillar la democracia en Estados Unidos.

#CampañaElectoral. El clásico selfie con la multitud de fondo, no va más. En este tiempo en el que el virus –en sus variantes más contagiosas– campea a sus anchas, la campaña electoral peruana tendrá que prescindir de uno de sus elementos más característicos: el mitin. No veremos –no deberíamos ver– grandes concentraciones de simpatizantes alrededor de un candidato. Nada de abrazar señoras ni de besuquear bebés. Adiós a eso de meterse a la boca toda la comida que a uno le ofrezcan. Probablemente haya algún candidato que no vaya a extrañar, precisamente, esta forma tan populachera de hacer campaña, pero lo que es innegable es que las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia le quitarán a esta elección algo de calor popular. ¿Guzmán, Forsyth, Urresti, Mendoza…? ¿Uno de los pequeños? ¿Quién será el que mejor se adapte a este nuevo escenario?