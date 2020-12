Parte de Guerra: Victoria patriota en Cerro de Pasco. Los insurgentes recurren a sus mejores armas para derrotar al enemigo

Escribe: Magally Alegre Henderson (*) Magíster en Historia por la PUCP, se encuentra realizando su doctorado en Historia Ibero-latinoamericana en la Universidad de Colonia, Alemania. Ha escrito principalmente sobre el ejército realista y el virrey Pezuela. Su libro Virreyes en armas se encuentra en prensa.

Crece el apoyo a la causa patriota en diferentes pueblos e intendencias: el paso del batallón Numancia a las fuerzas independentista así lo demuestra. Durante meses, los patriotas –hombres y mujeres– de Lima buscaron ganarse la confianza de los oficiales y de la tropa del prestigioso batallón. Un espacio privilegiado para este esfuerzo será el de la fonda de Carmen Guzmán, trasladada con ayuda de conspiradores patriotas al costado del convento limeño de Guadalupe, donde se alojaba el batallón, para que al amparo de un ambiente de distensión, mujeres patriotas como las hermanas Hermenegilda y María Simona Guisla, Rosa Campuzano, Gertrudis Coello, Carmen Noriega y Francisca Quiroga, realizarán una tenaz labor de propaganda y convencimiento.

Golpe al plexo

El cambio de bando del Numancia es un duro golpe para los realistas, no solo por el prestigio militar del batallón, sino porque marca el inicio de las deserciones en masa. Es el momento en el que muchos oficiales americanos empiezan a preguntarse si deben considerar un cambio de bando. A ello debemos sumar el recibimiento y apoyo popular a la división de penetración de Juan Antonio Álvarez de Arenales y las declaraciones de lealtad a la causa patriota de Huancayo, Jauja y Tarma, en noviembre de 1820. Tocaba ahora el triunfo patriota en Cerro de Pasco.

Batalla de Cerro de Pasco

El 6 de diciembre de 1820, 1.200 hombres al mando del brigadier Diego O’Reilly –irlandés al servicio de su majestad– serán derrotados en Cerro de Pasco por la división de penetración de Arenales, menor en número y en medio de condiciones inclementes. Una lluvia torrencial que se convertirá en una prolongada nevada, a más de 4.000 metros de altura, es el inicio de la marcha al cerro Yauricocha en la madrugada del 6. A la entrada de los patriotas al pueblo de Pasco, la nevada cede y se da la decisiva batalla. O’Reilly ha desperdiciado sistemáticamente las ventajas estratégicas que el terreno y su alineación militar podrían haberle brindado, confiado en la superioridad de las tropas realistas. Arenales divide sus tropas en tres columnas de ataque, el ala derecha al mando de Santiago Aldunate, la izquierda al mando de Rafael Deheza y la retaguardia al mando de Manuel Rojas. A ellos se suman las montoneras, con más de 500 indígenas.

La derrota realista es completa. Entre los más de 300 realistas capturados, se producen importantes deserciones y pases al bando patriota, como las de Andrés de Santa Cruz y Antonio Gutiérrez de la Fuente. Para mayor prueba de la victoria, el general José de San Martín envía a Buenos Aires la bandera o pabellón del regimiento Talavera, capturada por las fuerzas de Arenales.

Norte insurgente

Mientras tanto, en el norte del Perú se conocen ya las noticias de la deserción del Numancia y el 12 de diciembre de 1820, la logia lambayecana, los numantinos apostados en el norte y las milicias de Lambayeque, Chiclayo y San Pedro, apoyados por las montoneras patriotas, toman el cuartel de Lambayeque. El próximo paso patriota parece ser la intención de marchar sobre Trujillo. Algo que ya intuye su intendente, el marqués de Torre Tagle, quien en una carta oficial al virrey Joaquín de la Pezuela, interceptada por los patriotas, da cuenta de su preocupación por no poder defenderse si lo atacan las fuerzas de la Expedición Libertadora, y advierte que es “tanta la popularidad del general San Martín y el buen trato que ha dado a los habitantes del Perú, que no hay uno, aun de los que no lo conocen, que no esté decidido por él...”. La cita es del diario del general argentino Juan Gregorio de las Heras, lugarteniente de San Martín.

Cronología de la independencia del Perú

1820 7-8 Set. San Martín desembarca en la bahía de Paracas.

[ ]

3 Dic. Sublevación de las tropas del batallón Numancia a favor de los patriotas; apresan al coronel Ruperto Delgado.

6 Dic. Batalla de Cerro de Pasco. Victoria patriota. Es tomado prisionero el coronel realista Andrés de Santa Cruz.

15 Dic. Proclamación de la independencia en Huánuco.

27 Dic. Proclamación y jura de la independencia en Lambayeque.

29 Dic. Arenales libra la batalla de Huancayo.

1821

4 Ene. Piura jura su independencia. 6 Ene. Cajamarca jura su independencia.

7 Ene. Tumbes y Chachapoyas proclaman su independencia. Acciones de Álvarez de Arenales en la sierra central.

24 Ene. Agustín Gamarra se une a las fuerzas patriotas, junto con los tenientes coroneles José Miguel Velasco y Juan Bautista Eléspuru.

Fuente: M. Guerra, coord., Cronología de la independencia del Perú, 2016.

