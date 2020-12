El anuario de la Promo 2020

A fines del año pasado, mientras veían a las chicas del quinto de secundaria arreglarse para la foto grupal de promoción, Ximena Puchuri (16) y sus amigas del cuarto año se relamían imaginando cómo sería el día en que ellas estuvieran en su lugar. Ese día en el que las clases se paralizarían para tomarse las fotos del anuario y en el que llevarían sus mudas de ropa y sus planchas de pelo para acicalarse y vivir su momento. Ese día en el que serían ellas las observadas por otras menores, pero ese día no llegaría.

La promoción 2020 del colegio Trilce de Comas no tendrá foto grupal este año. Mucho menos fiesta de promoción, ese ritual de paso que cierra la vida escolar y marca el ingre- so al mundo adulto. Tampoco será posible ese primer viaje sin padres en el que se afianzarán amistades que durarán toda la vida. El intercambio de casacas con las firmas de todos es inimaginable en el año en el que hay que echarle alcohol a todo. Este 2020, los más de 450 mil adolescentes que terminarán la secundaria en el Perú -los que lo lograrán, pues muchos desertaron por no tener conexión a internet- no tendrán rituales de despedida, la pandemia se los ha robado.

Y aunque los padres se esfuerzan organizando ceremonias de graduación vía Zoom, los escolares saben que no será lo mismo, están cansados de ver a sus mejores amigos como cuadraditos parlantes en la esquina de la pantalla de la computadora. Nunca han sentido la virtualidad tan fría como en estas últimas semanas porque no habrá abrazos de despedida, ni cantos a viva voz del cursi pero emotivo “Jipi Jay”, ni la solemne caminata vistiendo toga y birrete. “Nadie se acercará a recibir sus diplomas, este ha sido un año raro, extraño, fuera de serie. Esta es la pared desde donde me conectaré a la ceremonia”, dice Daniela Cortez (16), de la Institución Educativa Adventista de Miraflores, a través de una videollamada.

Si bien, a comienzos del año escolar, muchos se adaptaron de forma natural a sus clases virtuales e hicieron lo posible por seguir conectados con sus amigos, a estas alturas del 2020, algunos sienten que el encierro ha afectado sus habilidades sociales que son tan importantes para insertarse en la vida adulta. “Siento que he perdido la naturalidad al relacionarme con los otros y que dependemos demasiado del internet. Hace poco me encontré con un amigo en la marcha y me quedé sin saber qué hacer, había olvidado cómo acercarme a la gente”, dice Lara Pajuelo (16), del colegio José Antonio Encinas de Magdalena del Mar, quien tenía un grupo de amigos inseparable con los que planeaba este último año con ilusión: “Seríamos la promo que batiría el récord de recaudación de la peña y que los profesores nos re- cordarían por eso”. Se refiere a la fiesta pro-fondos que los alumnos del último año organización por tradición.

Noviembre, punto de quiebre

La distancia también ha ensimismado a muchos y roto amistades que se veían invencibles. “Tengo no sé cuantos contactos de mis compañeros en el celular, pero ya no me dan ganas de preguntarles cómo están, ahora cada uno está por su lado, algo se ha roto”, dice Matías Munive (16) del colegio Christa Mcauliffe de Lince. “Éramos tres muy buenas amigas. Cuando comenzaron las clases virtuales, nos llamábamos en los recesos como si estuviéramos en el recreo, pero una dejó de hacerlo porque no tenía tiempo. Luego nos enteramos de que se estaba hablando con otras chicas”, cuenta Ximena.

Esta es la generación de quinto de secundaria que probablemente haya vivido con más tensión su último año. A la angustia del aislamiento, se sumó la preocupación por terminar en azul el año escolar, por decidir qué hacer con sus vidas cuando acabara el colegio y por prepararse para dar el examen de admisión (los que, por suerte, tienen padres que pueden pagarles la universidad). Muchos se han sentido abrumados, además, por el acoso de las universidades privadas e institutos que con insistencia ofertaban sus carreras vía mensajes de WhatsApp.

Ximena cuenta que su día más tenso fue cuando tuvo que dar exámenes bimestrales y su abuela sufrió un desmayo y fue trasladada al hospital. Matías Munive dice que se quedaba dormido en sus clases virtuales porque las maratónicas horas de preparación en la academia le estaban pasando factura. Noviembre, el mes de las postula- ciones a las universidades, fue el más crítico.

Cuatro de los cinco chic@s entrevistados para este artículo ya son cachimbos y el próximo año debutarán, también de forma virtual, en su vida universitaria. “Pero no somos un grupo representativo”, apunta Matías Pacheco (17), compañero de Lara en el Encinas, “nosotros tuvimos la suerte de seguir las clases por Zoom y terminar el colegio. Llevamos, además, un curso especial que nos dio la oportunidad de hablar de lo que queríamos del futuro. Pero no todos tuvieron ese soporte, no todos tienen las mismas facilidades en el Perú”, agrega con lucidez este futuro estudiante de antropología. Cierto, muchos adolescentes se han quedado en el camino por múltiples razones: “Me acabo de enterar que un compañero con el que estudié inicial será papá. ¡Tiene 16 años!, estamos como en shock”, comenta Ximena.

Este también ha sido un año caótico en la política. Así como hace dos décadas los estudiantes de la promoción 2000 –que no pudieron ir a la Marcha de los Cuatros Suyos que derrocó a Fujimori– lavaron banderas como símbolo de protesta, hoy, muchos de la promoción 2020 salieron a las calles a marchar de forma pacífica con sus padres: “Sinceramente, cuando elegí mi carrera pensaba que no iba a lograr nada, pero haber ido a la marcha y ver a feministas, a la comunidad LGTBQ, a ambulantes, a artistas, a otakus, a hinchas de la ‘U’ y la Alianza unidos me emocionó, fue muy lindo ver que la gente se podía unir por una causa común”.

Esta es la generación que está madurando en medio de la inestabilidad y de una crisis sanitaria mundial. Sin embargo, le tienen fe al futuro, aunque para muchos adultos el futuro cercano sea un túnel de incertidumbre. Ximena quiere ser una activista feminista. Matías Munive será periodista como su papá. Daniela estudiará negocios internacionales y viajará por el mundo. Matías Pacheco será antropólogo y, en paralelo, sacará adelante una banda con su hermano. Lara, quien toca el violonchelo, estudiará producción y tecnología musical.

“Ha sido un año duro, pero lo que me devolvió la esperanza fue ver que, en los momentos más difíciles, la gente ha segui- do haciendo cosas, ha tenido hijos, ha estudiado algo nuevo; las personas siempre encontramos la fuerza para poder seguir, y cuando vi las marchas, sentí que esa fuerza aún estaba allí”, comenta Lara.

No tendrán fiesta, ni foto, ni viaje, pero la #Promo2020 tendrá más historias que recordar cuando vuelvan a sus anuarios y a sus retratos vistiendo toga, birrete y mascarilla.