Dónde jugarán los niños

El jueves pasado, Juan Carlos llegó con sus dos hijos de seis y ocho años hasta el Club Zonal Huayna Cápac, en San Juan de Miraflores y, después de pasar por un control donde le midieron la temperatura a los tres y les dieron gel para las manos, pudieron ingresar al centro de esparcimiento. Había poca gente y todas las zonas estaban señalizadas.

Allí encontraron, por ejemplo, que las áreas verdes tenían círculos distantes unos de otros pintados en el suelo. Era la zona de descanso y picnic. Pudieron sentarse en el pasto y compartir un refrigerio que habían llevado. Después, los niños corrieron un rato y practicaron con sus guantes de box. Más allá, otras familias, dentro de sus círculos, mantenían el distanciamiento.

Así, al aire libre y sin aglomeraciones, el temor de un eventual contagio por COVID-19 se disipa. Ahora que se acerca el verano, el Servicio de Parques (Serpar), entidad de la Municipalidad de Lima, quiere brindarle una alternativa a la población, sobre todo a los niños, para que puedan tener esparcimiento con seguridad cuando salgan a la calle.

Ocho clubes zonales han abierto sus puertas a partir del 24 de octubre. Están en Ancón, Carabayllo, Los Olivos, Rímac, Villa María del Triunfo, Ate , San Juan de Miraflores y Villa el Salvador. Allí, los visitantes solo deberán pagar 1 sol la entrada. Los menores de 5 años y los mayores de 65 no pagan. El horario es de 9.30 am. a 6 pm. Entre las 6.45 y las 9 am, se puede ingresar de manera gratuita para trotar o caminar. En todos los casos el aforo es controlado.

En varios de los clubes zonales hay ciclovías, o rutas señalizadas para bicicletas. Los jueves, la gente puede acudir con sus mascotas. Durante toda la semana los niños pueden ir con sus scooters o patines. Algunos de los clubes implementarán zonas de deportes que puedan practicarse sin aglomeración, como el tenis o el frontón. Los menores deben estar acompañados siempre de un adulto.

Más lugares

El jueves pasado, Joel pudo ir con su mascota de seis meses, de nombre Draco, al club Huayna Cápac. Y lo mismo hizo Claudia con su hijo de 5 años y su mascota. En el interior pudieron hacer caminatas por las zonas señalizadas. Giselle, que también tiene un niño de cinco años y una mascota también estuvo unas horas paseando con ellos. En la puerta de entrada todos tienen que guardar la distancia.

Hace unos días, cuando la Municipalidad de Lima anunció que se reabría el Parque de las Leyendas, hubo una enorme afluencia de personas, lo que ocasionó una cola de varias cuadras y poco distanciamiento entre ellas. “Eso no va a volver a ocurrir. Se controlará el aforo en los clubes”, nos dijo un vocero.

Además de los clubes zonales, la Municipalidad de Lima también permitirá -luego de varios meses de restricciones- el ingreso de menores de 12 años a los parques metropolitanos como La Muralla, en el Cercado, o el Parque de los Anillos, en Ate. Los niños también pueden acudir al Circuito Mágico del Agua o el circuito de Los Pantanos de Villa. En todos estos lugares se deben usar mascarillas durante el tiempo de visita y respetar los protocolos de seguridad de cada lugar.

Actualmente los niños mayores de 12 años pueden acudir a los centros comerciales. Las playas solo se pueden visitar de lunes a jueves pero pueden ser una buena alternativa. Los museos -que han empezado a abrir con el 50% de aforo- mantienen las mismas condiciones que los malls: solo pueden ingresar niños de 12 años o más.

Otros lugares de la ciudad donde los niños pueden acudir a realizar actividades al aire libre son los grandes parques metropolitanos de acceso libre como el Campo de Marte, el parque Mariscal Castilla, o también las afueras de Lima. El verano debe llegar con más actividades al aire libre para los niños. Eso si, con los cuidados debidos.