Disney+ entre nosotros

Los fanáticos de Stars Wars fueron los primeros peruanos que se enteraron de la existencia de Disney+ el año pasado. La plataforma de streaming por pago, disponible en ese entonces solo en Estados Unidos y Canadá, estrenaría The Mandalorian, serie esperadísima en todo el mundo y muy comentada por la aparición del bebé Yoda. Muchos compatriotas, frustrados porque el servicio no estaba activo en el país, tuvieron que verla comunicándose con sus amigos en Estados Unidos por videollamada. Ha pasado ya un año de la fiebre, y los que no pudieron de ver la serie ganadora de varios Premios Emmy, lo podrán hacer ahora que la plataforma de The Walt Disney Company se estrenará este 17 de noviembre en Perú y Latinoamérica.

Su catálogo de contenido viene cargado de dosis altas de entretenimiento para la familia: más de siete mil episodios de series y unas 500 películas del universo Marvel, Lucasfilm, Pixar, National Geographic y, por supuesto, Walt Disney Studios. Dará la batalla en un mercado repartido hasta hace poco entre Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Apple TV. Su oferta de prelanzamiento fue muy atractiva: un único pago de 220.90 soles por un año, que resulta algo más de 18 soles al mes.

El gigante audiovisual está apostando por la transmisión a la carta debido a las grandes pérdidas que le generó la pandemia. Muchos de sus parques temáticos están cerrados o funcionando parcialmente, y ni qué decir de las películas que no se pudieron estrenar este año porque los cines aún están clausurados. The New York Times apunta que las pérdidas de Disney en el último trimestre fueron de US$ 710 millones de dólares. Sin embargo, la buena noticia es que su plataforma de streaming les está aliviando el camino. Hasta octubre pasado, tenía 73.7 millones de suscriptores en los países donde estaba activa. Se espera un recibimiento contundente también en nuestra región.

El video promocional de Disney+ que circula en YouTube, de una duración de media hora, es de lo más cautivador. En él se hace un recuento de los personajes y las canciones con las que creció toda una generación, hacen referencia al Rey León, a las princesas Disney, a Up, a Frozen. Hacen cantar al colombiano Sebastián Yatra “Yo soy tu amigo fiel”, la canción de Toy Story. También aparecen los actores de Guardianes de la Galaxia hablando en castellano, y Los Muppets totalmente actualizados en un nuevo show que tendrá invitados como RuPaul. Y un adelanto de Wanda Vision, la primera serie del universo superherico de Marvel Studios que se estrenará en enero 2021.

Y ya que la compañía pondrá a la disposición de los suscriptores contenido de hace décadas, ha sido cuidadosa de agregar advertencias sobre estereotipos racistas que se presentarán en películas antiguas. “Este programa incluye representaciones negativas o maltrato de personas o culturas. Estos estereotipos eran en ese entonces incorrectos y lo son ahora” será el mensaje que aparecerá cuando el suscriptor de play.

Ahí habrá información educativa sobre clásicos como Peter Pan (1953), que subraya que la película retrata a los nativos de manera estereotipada, los llama de forma ofensiva “pieles rojas” y los muestra como seres que hablan en un idioma ininteligible. Sobre Dumbo (1941) se menciona: “Los cuervos y el número musical rinden homenaje a los espectáculos racistas de juglares, donde artistas blancos con rostros ennegrecidos y ropa hecha jirones imitaban y ridiculizaban a los africanos esclavizados en las plantaciones del sur”.

De esta forma Disney+ se cura en salud para entrar en nuestras casas y en las cabezas de las niñas y niños, su público objetivo desde que la compañía fue fundada en 1923, y que hoy se apoya en su plataforma por suscripción para recuperarse de la crisis.