Los marchantes y la asambleista

#Semetieronconlageneraciónequivocada. Como dice Óscar Miranda en esta edición, muchos los habíamos subestimado. No entendíamos su obsesión y su manejo de las redes sociales. Los creíamos lejanos a lo que pomposamente llamamos “realidad”. Pero los jóvenes que nacieron poco antes del cambio de siglo han respondido de una manera admirable a la crisis política que vive nuestro país. Desde sus respectivas comunidades (TikTokers, K-popers, Freestylers y otakus), se han organizado para protestar contra el régimen de facto con manifestaciones en las que predomina la creatividad. Son una generación a la que los políticos todavía no saben cómo dirigirse. Y mientras ellos expresan sus ideas -de la mano de sus infinitas herramientas tecnológicas-, la convulsión en el país se agudiza. Cualquier solución al entrampamiento en el que se encuentra nuestro país tendrá que incluirlos. Aunque lo más probable es que ellos no pidan permiso y se cuelen en la historia de la manera sorprendente en la que lo han hecho esta semana.

#MarcelaMitaynes. Buenas noticias desde New York. Marcela Mitaynes, una compatriota nuestra, que migró hace varios años a los Estados Unidos, fue elegida como legisladora de la Asamblea del Estado. La política de 45 años pertenece al ala más progresista del partido Demócrata y fue amadrinada por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Mitaynes llega a la arena política para defender el derecho de los inquilinos de bajos recursos. Trabajó empoderando a esta población durante más de diez años en una organización que brinda asesoría para evitar desalojos y subidas de renta injustificadas. Tal como lo cuenta Juana Gallegos en las páginas 12 y 13, le espera un intenso trabajo cuando empiece sus actividades en enero próximo, pues la COVID-19 dejó a muchos sin trabajo y sin casa.