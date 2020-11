Los comicios y el museo

#EleccionesUSA2020. La presencia de grupos armados en Arizona, simpatizantes del presidente Donald Trump, que pretendían detener el conteo de votos de la elección realizada este martes, es un ejemplo del clima crispado en el que vive la población estadounidense. No solo se trata de las alarmantes cifras de contagios y muertes por COVID-19 que debe resolver el gigante del norte, ni la caída de la economía que se reporta en todo el mundo, quien llegue al salón oval de la Casa Blanca tendrá que enfrentarse a una sociedad divida en la que los unos no confían en los otros. Ese es el legado de Donald Trump y así lo explica en esta edición Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, un instituto dedicado a investigar las complejas relaciones entre Washington y Latinoamérica. ¿Qué debe esperar nuestra región de una probable victoria demócrata? Por lo pronto una mirada más amplia de nuestros problemas, no solo centrada en la migración centroamericana y los excesos del régimen de Nicolás Maduro. La protección al bosque amazónico y a la defensa de procesos democráticos son temas pendientes. Ese capítulo está aún por iniciarse.

#MALI. El Museo de Arte de Lima salió del letargo esta semana. Poco a poco llegan los visitantes enmascarados a reencontrarse con el arte. Este importante espacio cultural ha reabierto sus puertas tras cerca de ocho meses de inactividad. Durante la cuarentena, un reducido equipo cuidó las piezas de arte que ahí se conservan. El edificio del museo también requirió un trato especial pues es Patrimonio Cultural de la Nación. Solo se han abierto dos salas de las 34 que tiene el museo. “Khipus, nuestra historia en nudos” y “De un punto a otra”, de la fotógrafa Flavia Gandolfo, son las exposiciones que se paralizaron cuando se decretó la emergencia sanitaria y esta semana volvieron a ver la luz. Como lo cuenta Juana Gallegos en esta edición, los directivos de uno de los principales museos de la ciudad quieren que el público se enfoque en las obras y no se preocupen por los riesgos de contagio.