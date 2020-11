Las conexiones políticas de los antivacunas

Se llama Chinda Brandolino y es una médica forense argentina con un discurso singular: dice que el coronavirus fue creado en un laboratorio, que Bill Gates controla la OMS y que su objetivo es exterminar a la población con vacunas y aborto.

Las vacunas y el aborto son dos de sus temas predilectos –y, en los últimos meses, también el dióxido de cloro, del que es entusiasta promotora–. Una de sus afirmaciones más llamativas es, precisamente, que las vacunas son hechas con fetos abortados, que tienen mercurio y que producen autismo.

Hace unos días, el miércoles 28 de octubre, el rostro de Chinda Brandolino apareció en las pantallas del canal del Congreso de la República del Perú.

Ella fue una de las ponentes, junto a otras figuras extranjeras del movimiento antivacunas internacional, del foro Vacunas Covid 19: dudas y perspectivas, organizado por el congresista Rubén Ramos Zapana (UPP).

Según admitió el legislador a DOMINGO, el foro fue una iniciativa del colectivo Médicos por la Verdad – Perú, un grupo de profesionales que han cobrado cierta notoriedad por defender ardorosamente el uso del dióxido de cloro y por oponerse a la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19.

Se ignora cuántos peruanos vieron y escucharon a Chinda Brandolino en vivo, pero el video del evento, que sigue colgado en la página de Facebook del Canal del Congreso, tiene más de 82 mil reproducciones y casi 2 mil comentarios, muchos de ellos agradeciendo a los expositores por darles información “científica” y “veraz”.

Y aunque en esta ocasión la forense y homeópata argentina no repitió sus viejas teorías de conspiración, ella y su compatriota, la inmunóloga Roxana Bruno, lanzaron todo tipo de ataques contra los proyectos de vacuna para la COVID-19 que hay en marcha, todos ellos infundados, según los especialistas consultados.

Conexión etnocacerista

Ahora que el Perú se encamina al millón de casos de COVID-19 y, como en los peores sueños, reaparecen viejas enfermedades como la difteria, debería ser cada vez más evidente la importancia de la vacunación.

Sin embargo, los movimientos antivacunas del país parecen estar más activos que nunca. Realizando plantones, ganando seguidores en las redes, viralizando videos con sus teorías. Siguen siendo grupos pequeños, marginales, pero lo mismo se decía de los etnocaceristas y en la última elección llevaron al menos a media docena de los suyos al Congreso.

Precisamente son los etnocaceristas los primeros políticos que han recogido las banderas de los antivacunas.

Por un lado, Rubén Ramos, del Frente Patriótico Etnocacerista, el grupo de legisladores leales a Antauro Humala. El 8 de octubre, Ramos se abstuvo de aprobar el proyecto de ley de acceso a la vacuna contra el COVID argumentando que debía investigarse mejor el tema.

Y la semana pasada organizó el foro que puso en las pantallas del Canal del Congreso a Brandolino, Bruno y los otros voceros antivacunas, a pedido de Médicos por la Verdad – Perú.

En diálogo con DOMINGO, Ramos, químico farmacéutico de profesión, negó ser un antivacunas y dijo que está de acuerdo en que estas se administren para prevenir enfermedades.

–Por supuesto, son anticuerpos que el organismo necesita para defenderse de agentes patógenos que ponen en peligro la vida –señaló.

Sin embargo, dijo que organizó el foro porque subsisten muchas dudas sobre los actuales proyectos de vacuna y que le pareció buena idea que se discutiera el tema.

Sobre la credibilidad de los ponentes, dijo que estos fueron sugeridos por Médicos por la Verdad, que desconocía sus teorías de conspiración y que, en todo caso, él les pidió que se ciñeran estrictamente al tema y que usaran argumentos “científicos”, no políticos.

Otro congresista que se ha vuelto un interlocutor importante de los antivacunas es Posemoscrowte Chagua, un etnocacerista que se ha distanciado de Antauro Humala.

Él y su colega Roberto Carlos Chavarría, también exantaurista, votaron en contra de la aprobación del proyecto de acceso a la vacuna para el COVID-19.

El 16 de octubre, Chagua participó en la llamada “Quinta marcha por el dióxido de cloro y contra la vacunación”, organizada por varios colectivos antivacunas, entre ellos Peruanos por la Salud, cuya lideresa, Lida Obregón, dijo –entre muchas otras acusaciones– que la vacuna para el coronavirus podría dejar estériles a las personas.

Al cierre de esta edición, DOMINGO no pudo ubicar a Chagua para preguntarle más detalles sobre lo que piensa de los movimientos antivacunas.

Sin base científica

Aunque no soltaron sus teorías sobre Bill Gates, la “plandemia” y los chips 5G, los panelistas del foro realizado en el Congreso hicieron algunas afirmaciones que es necesario contrastar.

Dijeron, por ejemplo, que las vacunas contra la COVID-19 con vectores de adenovirus podrían propiciar que los hombres contraigan VIH. Que cualquiera de estas vacunas podría causar infertilidad. Y que muchos enfermos de COVID murieron por haber recibido antes la vacuna contra la gripe.

Consultamos estas afirmaciones con Juan More, PhD en Inmunología comparada por la Universidad de Alberta, Canadá.

–(Sobre propiciar el contagio de VIH). No, no, no. No existe ningún fundamento científico en esa afirmación. El adenovirus y el virus del VIH son virus completamente distintos.

–(Sobre la vacuna de la gripe) No hay forma de que la vacunación contra la influenza agrave la respuesta frente al COVID-19

–(Sobre causar infertilidad) Ellos confunden conceptos y lo hacen con mala intención. Dicen que se encontró anticuerpos en los testículos de personas que fallecieron por infección de SARS-CoV-1 y a raíz de eso sugirieron que los anticuerpos reaccionan contra los testículos, pero la presencia de esos anticuerpos se puede explicar porque la muerte causa una alteración sistémica del individuo.

A More le preocupa que los mensajes falsos de los antivacunas se sigan expandiendo en un momento en el que la población debe ser más consciente de lo importante que es vacunarse.

Él piensa que la sociedad, los medios, pero sobre todo el gobierno, deben responder a sus campañas con mensajes claros sobre los beneficios de la vacunación, aclarando las mentiras y desterrando los mitos, apoyándose en la ciencia.

–Es relativamente fácil rebatir sus argumentos porque no tienen sustento científico alguno –dice–, pero necesitamos hacerles más contrapeso antes de que se sigan expandiendo.

Quiénes son

Uno de los colectivos que más está diseminando los ataques contra la vacuna para el coronavirus es Médicos por la Verdad – Perú, filial local de un colectivo que comenzó en España y Argentina a mediados de año. En Perú son liderados por el homeópata Julio César Sarmiento y el farmacólogo Juan Panay.

También son muy activos Peruanos por la Salud, representados por Lida Obregón, Robinson Ferro, Magno Santillana y varios otros médicos, los mismos que hace unos meses intentaron que el Minsa investigara el uso del dióxido de cloro.

Otro colectivo es la Organización Médica Peruana de Investigación (OMPÉI), liderada por una abogada, Rosa María Apaza. Ellos realizan plantones en los que participa la Coordinadora Nacional de Padres y Apafas del Perú, cercana a la abogada Beatriz Mejía, vocera de Con mis hijos no te metas.

El anuncio de que Mejía –conspicua antivacuna– sería candidata a la primera vicepresidencia de Rafael López Aliaga pareció presagiar que este grupo podrían llevar su mensaje a la campaña electoral, pero su accidentada salida de esa plancha frustró, hasta el momento, sus planes.

Por ahora, su próxima batalla es que, en segunda votación, el Congreso modifique el proyecto de acceso a la vacuna contra la COVID para que se quite del texto la palabra “obligatoria”. El titular de la Comisión de Salud, Omar Merino, ya ha adelantado que presentará un dictamen sustitutorio en ese sentido. Si el nuevo texto se aprueba en esos términos, es de esperar que los antivacunas lo celebrarán como una victoria.