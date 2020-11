El duelo y el vecino sureño

#2deNoviembre. Si el virus no se hubiera extendido por todo el planeta, en esta parte de la costa del Pacífico y en otros países vecinos las postales por la celebración del Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos serían las de siempre: familias reunidas en los camposantos, música y comida para celebrar la memoria de los difuntos, color, duelo, memoria. Pero eso, que puede parecer poco, es algo que nos ha arrebatado la pandemia. Aun cuando las cifras de decesos y contagios se reduzcan, los protocolos para despedir los restos de nuestros muertos seguirán siendo los mismos por buen tiempo. Los adioses tardarán en volver. ¿Cuánto nos afecta eso? ¿Cuánto le afecta a una médico verse obligada a elegir a quien darle una cama UCI? ¿Cuánto le afecta a un perito de la policía tener que identificar los cuerpos de personas NN? ¿Y cómo sobrelleva el duelo una psicoanalista, una persona que da recomendaciones para equilibrar nuestra vida y nuestra conducta?, ¿ qué recomendaciones se da a sí misma? En esta edición, la reportera Juana Gallegos reflexiona con cinco profesionales sobre los efectos que tendrá en nosotros, en el futuro, este momento sombrío. La muerte es algo de lo que no hablamos. Pero quizá callar no sea la mejor alternativa.

#Plebiscito. Chile, el país que todavía es presentado como modelo de crecimiento para toda la región, le dijo no al status quo y votó masivamente por un cambio en la constitución heredada del pinochetismo. La politóloga Lucía Dammert afirma en esta edición que los niveles de hartazgo de la población sureña llegaron a su nivel más alto debido a la desigualdad y a la discriminación. ¿Es posible que ocurra algo así en el país? Dammert cree que el temperamento de los peruanos es distinto al de los chilenos. “Tienen una mirada más resignada sobre el rol del Estado”, sostiene. Ese es su veredicto.