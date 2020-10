¿Qué cambia con las palabras del Papa sobre las uniones LGBTI?

Una entrevista que el papa Francisco dio a una periodista mexicana hace un año y donde mencionó que debería haber una protección legal a la unión civil de parejas del mismo sexo, lo puso esta semana en el centro noticioso del mundo. Esas declaraciones suyas se hicieron públicas el miércoles pasado cuando se estrenó el documental Francesco, del director ruso Evgeny Afineevsky, en el Festival de Cine de Roma. Como era de esperarse, en todo el mundo se desató el debate. Aquí recogemos tres opiniones que coinciden en algo: a pesar de las declaraciones de Francisco, todo indica que muy poco va a cambiar en la Iglesia respecto al tema. Incluso, en este momento se discute en Roma la exactitud de lo afirmado por el Papa, ya que las frases que aparecen en el documental han tenido una edición. Otros voceros vaticanos incluso señalan que lo afirmado por el Papa está dentro de la doctrina cristiana y no va contra ella.

Alejandro Merino

Docente universitario, activista LGBTI

“Queremos igualdad de derechos para todos”

Todas las creencias religiosas se respetan, pero vivimos en un Estado laico, un Estado de derecho en el que todas las personas deben tener igualdad de oportunidades y derechos. Es un principio universal. Todas las personas deberían tener un DNI, las personas trans acceder a su DNI, y todas las personas deberíamos tener la posibilidad de casarnos o establecer una unión de hecho. Lo que ha dicho el Papa es perfecto para la feligresía. Y en ese caso, enhorabuena, porque hasta donde se ha podido ver en ese documental, que además es una declaración del año pasado, aparentemente está a favor de una unión civil. Pero parece que restringe el acceso y la igualdad de derechos solo a la unión civil. Las personas LGBTI conformamos familias y queremos igualdad de derechos. Si queremos tener una unión de hecho, que sea reconocida por el Estado. Si queremos acceder al matrimonio civil, deberíamos tener acceso. Se saluda esa “apertura”, pero lo que se quiere como personas LGBTI es igualdad de derechos para todos. Históricamente la Iglesia ha liderado campañas en contra de los derechos de las personas LGBTI y de los derechos de las mujeres. Si hubiera un cambio, enhorabuena, pero vemos que lo que está diciendo es “Ok, bueno, las personas LGBTI pueden ir a una especie de unión civil”, pero no apuestan por una igualdad plena.

Paola Corrente

Historiadora de las religiones

“Lo que ha dicho el Papa no va a cambiar nada”

Lo que ha dicho el Papa, en teoría, no va a cambiar nada. Primero porque no es una posición oficial de la Iglesia, lo ha dicho en un documental, en una entrevista. No es que ha hecho una encíclica. Para que la Iglesia tomeposiciones oficiales sobre un tema tiene que ser oficial todo el proceso. La Iglesia, como todo, puede tener corrientes conservadoras o liberales, pero hay aspectos como este que hacen parte del fundamento de las creencias. Porque la cuestión de los matrimonios homosexuales tiene que ver con el concepto de la vida, que es una de las bases del cristianismo, como en general de las religiones monoteístas. Porque la vida viene de Dios y él estableció un orden en la naturaleza. La Iglesia defiende estas posiciones. Hay que ver el debate que se va a generar en la Iglesia después de estas declaraciones. ¿Que cambié la posición de la Iglesia? Creo que no. Me interesaría ver qué dice (Joseph) Ratzinger. Cuando leí la noticia, los titulares eran: el Papa aprueba las uniones civiles, o la unión homosexual. Y no ha dicho eso: ha llamado a una mayor comprensión de la situación dentro de la familia, y que el Estado proteja legalmente las uniones homosexuales. Otra cosa: el Estado es laico, no es que el Papa dice una cosa y entonces hacen una ley según lo que él dice. Si hay mucho revuelo, seguro la Iglesia expresará una posición oficial.

Violeta Barrientos

Abogada, feminista

“Hay un reconocimiento a un derecho”

Es una opinión de hace tiempo, la novedad que tiene es que habla de un derecho a la familia. Durante siglos se ha condenado como pecadores a los homosexuales y nunca se ha entendido la problemática. Es como cuando se consideraba que los indios no eran humanos, o las mujeres no teníamos alma, ni derechos, etcétera. En ese sentido, hay un reconocimiento a un derecho. Ahora, la forma en que la Iglesia lo reconoce sigue siendo a su manera, porque primero llama la atención que no reconozca un estado laico. Podría haber dicho, “ellos pueden casarse civilmente o de la manera que quieran, y lo del matrimonio religioso seguirá siendo para los católicos, hombre y mujer”. Al hablar de unión civil ya establece como una categoría distinta en la que ellos están como a otro nivel. Es un cambio en cuanto al reconocimiento del derecho a la familia, un avance en dejar atrás el modelo que se tenía de los homosexuales. Ahora los sectores conservadores ya están trabajando en el sentido de que la Iglesia no ha cambiado su posición y que estas palabras no cambian nada. Pero otra cosa debe ser el Estado, que es laico. En ese sentido habría que saber cuál es el impacto de lo dicho por el Papa en la gente, sobre todo en un país donde la Iglesia tiene tanto poder dada la debilidad de nuestras instituciones republicanas.