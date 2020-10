El abogado y el Pontífice

#Amímegustalavidasocial. El abogado Paul Muñoz difícilmente olvidará esta semana. Contratado como representante legal de uno de los cinco sujetos acusados de violar a una joven de 21 años en Surco, el defensor elaboró ante la prensa un discurso en el que cuestionaba a la denunciante porque le “gustaba la vida social”, como si aquello fuera un atenuante de lo que se le imputa a su cliente. De inmediato su frase recibió el repudio de colectivos feministas, exministras y de miles de internautas. Muñoz pudo haber elaborado otro discurso, basado únicamente en términos legales, pudo no haber dicho nada, o pudo negar de plano cualquier agresión (como lo hizo después de lanzar su lamentable frase), pero eligió el camino de los que justifican la violencia. Lo suyo no se quedará en un rechazo masivo, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) le ha iniciado un proceso ético por “vulnerar la reputación de una persona”. La decana del CAL, María Elena Portocarrero, sostuvo que denigrar la imagen de una denunciante “como argumento para atenuar una conducta tan infame como la violación es una falta ética”. Su caso será revisado por el Consejo de Ética del CAL y las sanciones pueden llegar a la suspensión de su licencia y la separación del cargo. Es lo menos que puede ocurrir en este caso.

#Papa. Las palabras del Papa Francisco sobre la unión civil de parejas homosexuales, tomadas de un documental estrenado esta semana en el Festival de Cine de Roma, han generado conmoción en países que tienen una población mayoritariamente católica. Se han elucubrado una serie de teorías sobre las diferentes corrientes de pensamiento que hay en el Vaticano, y se espera un pronunciamiento oficial de la Santa Sede, pero lo cierto es que estas palabras no tendrán mayor efecto ante la masa católica. El Papa, como lo dice la historiadora Paola Corrente en esta edición, no se ha pronunciado sobre la unión de personas homosexuales a través de una encíclica, que es donde los pontífices abordan temas de doctrina. Lo suyo ha sido un gesto, quizá una manera de empezar un debate, pero no algo determinante.