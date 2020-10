Los nuevos vacacionistas

Ni bien se instalaron en la cabaña, el pequeño Joaquín de cinco años corrió hacia la orilla del mar dando alaridos con los brazos abiertos. Allí se juntó con Dania, la hija de la pareja de amigos con los que viajaron sus papás. Hacía más de siete meses que no la veía, que no jugaba, en realidad, con niños de su edad. Salvo con Avril, su hermanita de dos años. El encierro lo estaba afectando. El bloguero viajero Arturo Bullard dice que ver a su hijo correr con libertad en una playa casi desierta es impagable.

Esta semana decidió hacer maletas y volar hasta Zorritos, en Tumbes, una playa que hoy luce vacía. Planeó el viaje junto a su esposa, con mucha anticipación. De hecho, lo hicieron desde julio pasado, cuando se reactivaron los vuelos al interior del país. Viajar con los niños en medio de la pandemia requería mucha prudencia y meditación. Así que buscaron un destino aislado, un transporte seguro, un alojamiento retirado y planearon un programa que no incluyera paquetes turísticos para evitar aglomeraciones.

Su protocolo de cuidado no dista mucho de lo que hacemos cuando subimos a un bus o vamos al trabajo: usan mascarilla, llevan alcohol en gel, no se tocan la cara, guardan la distancia social. “El coronavirus aún está aquí, hay que aprender a convivir con él e ir venciendo ciertos miedos”, dice Bullard, que antes de la pandemia trabajaba como tour leader o guía turístico –negocio que emprendió por la buena acogida que tenía su blog de viajes Trotamundos–, y se quedó sin empleo cuando empezó la cuarentena.

Volver a viajar con su familia es una forma de tomarse un descanso, pero, además, quiere demostrarles a sus seguidores (tiene más de 50 mil en Instagram) que se puede viajar de forma segura y responsable y así contribuir a la reactivación del turismo, un sector muy golpeado –en abril pasado, el INEI reportó una pérdida de 94% de los ingresos de alojamientos y restaurantes–, y que resucita a punta de electroshock. Esta semana el Perú recibió el sello Safe Travel del Consejo Mundial del Viaje y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), lo que significa que es un destino de viaje seguro y cumple con los protocolos de la OMS. Una motivación para que los vacacionistas empiecen a viajar gradualmente.

“No sabemos cuándo llegará la vacuna, tenemos varios meses por delante, no nos parali-emos por el miedo”, opina el actor José Peláez, que en enero pasado abrió su canal A paso de gacela en YouTube. Tenía programado cubrir seis maratones que, obviamente, fueron canceladas por la pandemia. Hace unas semanas optó por producir videoblogs de rutas viajeras para reactivar sus contenidos. Su primer viaje fue también a las playas del Norte.

Peláez –que vive solo en un pequeño departamento y sufrió de ataques de ansiedad durante el encierro– asegura que tenía mucho miedo de subirse a un avión por el riesgo a infectarse. Sin embargo, lo superó cuando conoció de primera mano cómo se cumplían los protocolos del Aeropuerto Jorge Chávez: “Me sentí más protegido que en un supermercado o en el transporte público”, dice.

Así como los controles de los aeropuertos se volvieron más exhaustivos tras los atentados de las Torres Gemelas, así de minuciosos son ahora por la pandemia: el uso de mascarilla y protector facial es obligatorio, se controla la temperatura de los pasajeros en el check-in, se intensifica la desinfección y los aviones tienen sistemas de renovación de aire. Si se viaja al interior, se presentará una declaración jurada donde el pasajero certifica que no tiene síntomas de la COVID-19. El influencer subió un video en el que detalla su experiencia durante el embarque.

Destinos remotos

Mariano Agramunt de la agencia de viajes Epic Travel dice que la pandemia activará una nueva forma de hacer turismo: “Predominarán los destinos remotos y al aire libre que estén fuera del circuito habitual, se viajará en grupos reducidos de parejas o familiares, probablemente, no se elegirán hoteles grandes donde haya mucha gente, se evitará socializar con extraños”. PromPerú realizó un estudio que arrojó que los millennials son los más propensos a vacacionar en los próximos meses.

Arturo Bullard y su esposa rentaron una cabaña con cocina independiente, ubicada dentro de un pequeño hotel de apenas siete habitaciones. Se proveyeron de víveres para toda su estadía en el mercado local y prepararon ellos mismos el menú de los niños. Casi no tuvieron contacto con los otros huéspedes. “Llegamos al hospedaje por recomendación, no se me ocurrió entrar a booking.com a buscar ofertas, tampoco me guié por los reviews [críticas] del año pasado”, apunta. En la cabaña vecina se alojó el otro matrimonio de amigos con los que viajaron: “Las cabezas de familias nos hicimos pruebas rápidas antes de juntarnos. Yo me hice la molecular hace algunas semanas”, asegura.

Realizarse un test de descarte de coronavirus es recomendable. Así no se cometerá la imprudencia de diseminar el virus en las regiones visitadas. Cuando el fotógrafo Alexis Huertas planificaba su viaje a Iquitos, se realizó una prueba serológica que arrojó que había desarrollado anticuerpos contra el virus, es decir, ya se había enfermado de COVID-19. Siguió el protocolo y guardó cuarentena por quince días, y, posteriormente, tramitó un certificado de alta epidemiológico que confirmó que no estaba infectado. Solo así voló a la Reserva Nacional Pacaya Samiria –donde grabaría un video con el youtuber Coco Maggio–, y se instaló en un hotel situado en el corazón de la selva loretana que tiene sus habitaciones en la copa de los árboles, totalmente aislado de muchedumbres.

Estos influencers están retomando los viajes para despejar temores y ser los ojos de los que aún no se animan a dejar las cuatro paredes. “No estoy diciendo que viajen y se olviden de la mascarilla, o que vayan de fiesta a juerguearse, o que se metan a un mercado”, dice Peláez. “Si la gente de turismo no somos los que comenzamos a impulsar el sector ¿quién lo va a hacer?”, agrega Bullard.

“El 2019 recibimos más de 4 millones de turistas, este año vendrán 0.9 millones según el Mincetur, es la cantidad de turistas que recibimos en el año 1997, hace más de veinte años”, añade Rodrigo Lazarte, gerente general de Tierra Viva Hoteles, que, antes de la pandemia, recibía cerca de 90 mil turistas en sus trece alojamientos.

Viajar o no puede ser un dilema moral en estos tiempos. Cuando Peláez subió las fotos de su viaje, le escribieron diciéndole que había hecho mal: “Los más estrictos me van a condenar, yo solo quiero mostrar mi experiencia”. Antes de partir, Bullard dudó de subir a su Facebook la foto de su familia a bordo del avión pues temía las reacciones de sus seguidores: “Muchos no sabían que se podía viajar con niños, y lo pueden hacer, siempre y cuando, vayan a un lugar seguro. Estoy en Tumbes y no iremos a ver ballenas, ni visitaremos los manglares, ni nos moveremos del hospedaje, lo primero es la seguridad”.