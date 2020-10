Los no postulantes y el réferi

#Congresistas. El jueves 15, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones confirmó que los actuales congresistas -elegidos en enero de este año- no podrán postular en las elecciones generales del 2021 por la prohibición de reelección inmediata establecida por el artículo 90-A de la Constitución. Ese proceso se realizó para completar el periodo 2016-2021 del anterior Congreso, disuelto por el presidente Martín Vizcarra en setiembre de 2019. Por tal razón, los congresistas del Parlamento anterior tampoco podrán postular el próximo año. Esto, visto el obstruccionismo del que hicieron gala unos, y de la irresponsabilidad con que se comportan los actuales, es una tranquilizadora noticia. Ahora queda esperar que los partidos hagan su trabajo y lleven en sus listas ciudadanos que de verdad quieran trabajar por el país y no para intereses en la sombra. Los electores también deberían interesarse en saber por quién votan, porque son las elecciones del Bicentenario y merecemos mejores representantes. ¿Acaso es mucho pedir?

#Bascuñán. No cobró un escandaloso penal a favor de Nacional de Uruguay en su duelo con Botafogo en 2019. No expulsó al paraguayo Nelson Haedo tras una entrada criminal en un partido River Plate – Cerro Porteño (a pesar de que sus colegas en el VAR le señalaron que era roja). Sí expulsó a un debutante Paulo Dybala en un Argentina – Uruguay cuando no lo merecía. El chileno Julio Alberto Bascuñán González ya arrastraba un deshonroso prontuario como referí cuando, el último martes, pisó la cancha del Estadio Nacional para dirigir el Perú – Brasil. Pero lo que hizo aquella noche superó todos sus desastres pasados. Con sus errores arbitrales, en particular el segundo penal que cobró a favor de Brasil, quedó instalado de inmediato en la galería de jueces ominosos que ha dejado la historia del fútbol, justo al lado de Sergio Chechelev, el malhadado venezolano que nos dejó fuera de México 86