¿Qué ventajas tenemos para llegar a Qatar 2022?

Los once del “Tigre” Ricardo Gareca volvieron a la cancha en su primer partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022. Paraguay nos volteó el pastel y terminamos con un empate (2-2). Paolo Guerrero no jugó porque fue operado de la rodilla, tampoco Edison “Orejas” Flores. Sin embargo, estas ausencias no fueron determinantes porque buena parte del equipo original que nos llevó a Rusia 2018 aún está en activo. Si bien la pandemia ha limitado las horas de entrenamiento, la ventaja del seleccionado, dicen los expertos, es la memoria de todo lo aprendido durante los últimos cinco años con el “profesor”. El intenso trabajo psicológico, que los ha hecho conscientes de sus fortalezas, también suma en el camino de las clasificatorias, que no serán sencillas, pues diez selecciones sudamericanas pelearán por apenas cuatro cupos.

Jampool Cuadros

Reportero América Televisión

“La memoria futbolística es vital”.

En un juego donde usualmente se le rinde culto al individualismo, la memoria colectiva sobresale como nuestro signo distintivo. No en vano la peruana es la segunda selección sudamericana, después de Uruguay, con más tiempo de trabajo con un mismo entrenador: Ricardo Gareca está al mando ya cinco años y siete meses. Es allí donde radica la fortaleza que nos acercará a Qatar 2022. No en la ferocidad de un Paolo Guerrero que, a sus 36 años, se menoscaba cada vez más, tampoco en la velocidad que hace mucho Jefferson Farfán desechó al viento. No. A Perú le corresponde el anonimato del que usualmente se sirve lo grupal —donde un día Carrillo puede ser estrella o en otro el ‘Orejas’ Flores puede sonreírle raudamente a las cámaras tras marcar un agónico gol—, pero algo mejor que eso: a su trabajo colectivo le ha agregado memoria. Y la memoria futbolística es vital en una clasificatoria tan condicionada por la pandemia, en la que los técnicos han tenido, previo a sus partidos, tan pocas horas de entrenamiento con los jugadores. Antes del partido contra Paraguay, Gareca tuvo un solo encuentro con todos los seleccionados, pero, aunque suene paradójico, allí reside nuestra ventaja: en pedirles que vuelvan a ejecutar lo hecho en cualquiera de los 68 partidos que jugaron antes, varios de estos con históricos desenlaces.

Rosa María Muñoz

Periodista narradora de fútbol

“El jugador peruano es más consciente de lo que puede ofrecer”

La selección peruana muestra como principal arma la confianza y seguridad conseguida con el trabajo del técnico Ricardo Gareca, la relación del ‘Tigre’ con sus jugadores ha sido determinante para concretar un estilo de juego en la cancha. Considero que el factor psicológico es un aspecto que se ha venido trabajando muy bien desde la Federación Peruana de Fútbol y es por ello que ahora el jugador peruano se enfrenta sin exceso de respeto a sus rivales -como solía pasar en duelos anteriores-, al contrario, ya somos conscientes de lo que podemos ofrecer en los encuentros y eso ha hecho que los rivales nos vean también como un equipo fuerte y decidido a vencer cada vez que sale al terreno de juego. Otra ventaja que tiene es que cuenta ya con un equipo base que se conoce desde hace años y además tiene en- cima la experiencia del último mundial, por lo que no debería haber mayores variaciones rumbo a Qatar 2022. Ahora, una última ventaja es que de darse alguna variación, sobre todo considerando la edad de algunos jugadores, tenemos rostros nuevos que nos han demostrado el buen nivel que tienen y podrían terminar siendo gratas sorpresas. Ser parte de una convocatoria ha vuelto a ser el sueño máximo de nuestros jugadores y esa competitividad entre ellos nos ayuda a que el nivel ofrecido sea cada vez mejor.

Carlos Salinas

Director diario Líbero

“El rodaje de nuestros jugadores le da solidez a Perú”

Es la primera vez, después de casi 40 años, que Perú inicia un proceso de clasificación con un equipo que viene de jugar un Mundial, lo cual no es un detalle menor teniendo en cuenta el nivel de exigencia de las eliminatorias sudamericanas, en las que diez selecciones pelean por apenas cuatro cupos directos a Qatar 2022.

A ello se agrega la continuidad de Ricardo Gareca quien ha sumado éxitos como la presencia en Rusia 2018, además de un tercer lugar y un subcampeonato en Copa América. En medio de las limitaciones por la precariedad competitiva de los clubes locales y la escasez de jugadores de nivel internacional, el técnico argentino ha transformado a la selección nacional en una escuadra competitiva, capaz de lograr lo impensado.

El rodaje de nuestros jugadores y la presencia del “Tigre” le dan a Perú la solidez para pelear frente a Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, ubicados en el Top Ten del ranking mundial de la FIFA, en un largo torneo de más de dos años y en el cual será necesario tener un ritmo sostenido que permita cosechar puntos fecha a fecha, para así evitar la presión de vernos eliminados de manera anticipada. Totalizar 28 puntos al final de las 18 jornadas de competencia nos darían, según el comando técnico de la bicolor, uno de los cuatro boletos directos a la Copa del Mundo.